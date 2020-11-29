قبل 45 عاماً .. شاهد صور تاريخية نادرة لاستقبال الملك خالد بن...

الرياض - محمد الاطلسي - لأول مرة نشرت دارة الملك عبدالعزيز، في المملكة العربية السعودية صورتين تاريخيتين من استقبال الملك خالد بن عبدالعزيز للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في الرياض قبل قرابة 45 عاماً.

وأظهرت الصورتان اللتان يعود تاريخهما إلى عام 1395هـ (1975م)، الملك خالد بن عبدالعزيز وهو يستقبل الرئيس السادات ويعقد جلسة مباحثات ثنائية معه، على هامش حضور الأخير مؤتمر القمة الثلاثي في الرياض.

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