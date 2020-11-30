عاجل : مصر تدين العملية الارهابية التي ارتكبها الحوثيون بحق...

الرياض - محمد الاطلسي - أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم ٢٩ نوفمبر الجاري، الجريمة النكراء التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة بالجمهورية اليمنية الشقيقة، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأبرياء من بينهم نساء وأطفال.

وتتقدم مصر بخالص التعازي والمواساة لليمن الشقيق وأسر الضحايا في هذا المُصاب الأليم، والتمنيات بسرعة الشفاء للمصابين.

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هذا، وتُعيد مصر التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية تحفظ لليمن الشقيق وحدته وسيادته واستقراره، وتُخفف من وطأة الأزمة الانسانية المُمتدة التي تعصف به، وذلك استنادًا إلى المرجعيات الدولية المُتفق عليها. كما تؤكد مصر مُجددًا على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي في سبيل التصدي لكافة صور الإرهاب والعنف والتطرف.