بأمر من «ترامب» دقت ساعة الحسم في المنطقة .. «كوشنر» يطير إلى...

الرياض - محمد الاطلسي -

خلال الساعات الماضية كشفت وكالة اخبار عالمية أن جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض يتوجه على رأس وفد إلى السعودية وقطر هذا الأسبوع.

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ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: أن "(كوشنر) سيجري محادثات تتعلق بالمنطقة التي تموج بالتوتر بعد مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده".

وأضافت: إن "كوشنر سيلتقي خلال الأيام القليلة المقبلة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم السعودية ومع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة".

وختمت "رويترز" بأنه سيرافق "كوشنر في الزيارة مبعوثا الولايات المتحدة للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش وبرايان هوك ورئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية آدم بوهلر".

ورأى محللون أم زيارة "كوشنر" بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يريد إنهاء الأزمة الخليجة قبل نهاية ولايته، وذلك حتى لا يترك فرصة لمنافسه جو بايدن لكسب مواقف في بداية حكمه.