دولة الكويت تطالب آلاف الوافدين بمغادرة البلاد فورًا ؟

الرياض - محمد الاطلسي - أمهلت وزارة الداخلية الكويتية، آلاف الوافدين الذين قدموا بكروت زيارة إلى مساء امس الاثنين، لمغادرة البلاد.

وأكدت الوزارة الكويتية، أنه لا نية لتجديد تأشيرات الزيارة التي جرى تمديدها 3 مرات، بواقع 9 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد.

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وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية "بخصوص من قدموا بكروت زيارة يجب أن يغادروا قبل حلول الساعة الثانية عشرة مساء الاثنين، وفي حال قيامهم بالمغادرة بعد هذا التاريخ، سوف يتم إلزامهم بدفع مخالفة، بواقع دينارين يوميًّا".

وأكد المصدر أنه لا نية لأي تمديد للزائرين بعد نهاية يوم الاثنين، لافتا إلى أن القرار الوزاري الذي صدر بتمديد زيارات هؤلاء تلقائيا ولأكثر من مرة، جاء للظروف التي مر بها العالم وانتشار جائحة كورونا وإغلاق العديد من الدول لمجالها الجوي.

وأضاف قائلًا: "كان أمام هؤلاء أكثر من 7 أشهر للمغادرة، ولا مبرر لاستمرارهم، وهؤلاء حال عدم مغادرتهم بنهاية اليوم،( امس الاثنين ) لن يسمح لهم بالدخول، وسوف تتخذ إجراءات بحق كفلائهم، بما في ذلك منحهم تأشيرات جديدة".

ولفت المصدر إلى أن الزائرين ممن استفادوا من القرار رقم 444/2020 وجرى تمديد زياراتهم، كان بإمكانهم تعديل أوضاعهم في الفترة السابقة حسب الإجراءات، أو أن يحصلوا على موافقة بتحويل زياراتهم إلى إقامة قانونية

وكشف المصدر الأمني أن ما يقارب الـ 130 ألف مخالف لقانون الإقامة من حملة جميع الإقامات، وممن انتهت إقاماتهم في الأول من يناير/كانون الثاني 2020 وما قبله، يحق لهم الاستفادة من المهلة التي منحها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، والتي تتيح لهم تعديل أوضاعهم من البلاد، مع دفع الغرامات المستحقة عليهم أو المغادرة إلى بلدانهم مع دفع الغرامات أيضًا، دون إحالتهم إلى جهات التحقيق.

وأشار المصدر إلى أن هذه المهلة هي الأخيرة قبل أن تقوم أجهزة وزارة الداخلية الكويتية بتنفيذ سلسلة من الحملات الأمنية واتخاذ جملة من الإجراءات، لملاحقة هؤلاء المخالفين وإبعادهم، مع إدراج أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالدخول.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية أنها أنهت استعداداتها لاستقبال مخالفي قانون الإقامة، بهدف تعديل أوضاعهم، وفق المُهلة الجديدة التي مُنحت لهم، حيث تبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسيتم خلالها استقبال الراغبين في تعديل أوضاعهم ودفع الغرامات والحصول على إقامة جديدة، وفقًا لصحيفة "الراي" المحلية.

وكان ديوان الخدمة المدنية، أصدر في عام 2017 قرار يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية خلال 5 أعوام.

وحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الصادرة في يناير/ كانون الثاني 2019، وصل عدد سكان الكويت إلى 4,420,110، منهم 1,335,712 كويتيًّا، بينما يبلغ عدد العاملين والمقيمين الأجانب 3,084,398.