غداً الأربعاء السعودي على موعد مع البشرى الكبرى .. الإعلان عن الموعد...

الرياض - محمد الاطلسي -
تنتظر المملكة العربية السعودية يوم غدٍ (الأربعاء) الإعلان النهائي لتأكيد الموعد المحدد لرفع تعليق السفر للمواطنين خارج المملكة والمقرر له الأول من شهر يناير المقبل، وفق الإجراءات التي اتخذت خلال جائحة كورونا.
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ويأتي الإعلان المرتقب بعد قرابة 9 أشهر من القيد على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، حيث كانت وزارة الداخلية قد أكدت أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق قبل 30 يوماً من تاريخ الأول من يناير العام المقبل.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن لوزارة الصحة أن ترفع طلباً بوضع اشتراطات صحية أو وقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.
المصدر - أخبار 24
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