ليلى عبد اللطيف تضرب مجددا : هذا ما سيحدث ليلة رأس السنة وتبشر اليمن...

الرياض - محمد الاطلسي - في توقعات جديدة وهذه المرة حملت الكثير من البشرى للدول العربية بما فيها ليبيا والعراق واليمن إضافة إلى الامارات وقطر والسعودية حيث أطلت مؤخرا ليلى عبد اللطيف عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وتحدثت عن بعض التوقعات قبل نهاية الـ 2020، كاشفة انها ستطل عبر قناة "الجديد" لإطلاق توقعات العام المقبل. وتحدثت ليلى عن سلسلة توقعات للبنان وللدول العربية: || العناوين الأكـثـر تصفحاً الآن : - تحت رعاية السعودية، سنشهد إستقرارا أمنيا في العراق واليمن وليبيا إستعدادا للدخول في مرحلة السلام. - المبادرة الفرنسية ستنجح في لبنان، مشيرة إلى ان الانظار والاعلام سيكونان باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي لحدث مهم. -تطور تكنولوجي وإقتصادي في الامارات وستكون محط أنظار عالمية. - إعفاء لعدد محدد من السجناء في الكويت بأمر من أمير البلاد. - إجتماع عربي موسع يجمع أمير قطر بولي العهد السعودي. وتمنت عبد اللطيف أن تكون توقعاتها إيجابية لرأس السنة وأن تكون سنة 2021 أفضل من الـ2020.

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