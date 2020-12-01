شاهد الفيديو .. هذا هو سر تحول لون «الكعبة» إلى الأبيض

الرياض - محمد الاطلسي -

خلال الساعات الماضية كشف حساب "أرشيف الحرمين" على "تويتر" عن سر تحول لون الكعبة المشرفة إلى الأبيض، مبينًا أن ذلك كان أثناء عملية الترميم الشامل للكعبة المشرفة في شهر محرم عام 1417هـ الموافق 1996م.

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وأظهر مقطع الفيديو النادر إقامة ستار خشبي أبيض حول الكعبة، بحيث لا يظهر منها سوى الحجر الأسود، مع إقامة باب للدخول في الناحية الشمالية الغربية وباب للخروج في الناحية الجنوبية الغربية.

وأثناء الترميم، أزيلت اللوحات التاريخية، لحفظها وإعادتها بعد انتهاء الترميم، وأزيل البلاط عن جدران الكعبة، ثم حفرت المواد الماسكة للقطع الحجرية (الخلطة التقليدية المستخدمة في البناء).

وفكت الأحجار المكونة للجسم الداخلي للجدار التي تحتاج إلى ترميم بعد ترقيمها، ثم كشف على الجدار الخارجي للكعبة؛ ولم يلاحظ عليه أي عيوب إنشائية.

جدير بالذكر أن الكعبة بقيت قبل هذا الترميم نحو 375 عامًا دون ترميم شامل، منذ عهد السلطان العثماني مراد الرابع، وشمل الترميم سقفي الكعبة بالكامل، ومعالجة الأحجار التي تعرضت للشقوق خاصة من الداخل.