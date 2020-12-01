إمدادات عسكرية ضخمة تصل إلى محافظة مأرب اليمنية ( تفاصيل أكثر )

الرياض - محمد الاطلسي - يواصل التحالف العربي دعم الجيش اليمني بمختلف الأسلحة لمواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية التي تقاتل بدعم من ايران . وكشفت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن عن مواصلة الدعم الكامل لوزارة الدفاع اليمنية، المتمثل بالأسلحة والذخائر اللازمة ميدانياً للوقوف في مواجهة انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. || العناوين الأكـثـر تصفحاً الآن : وأظهرت صور لإحدى حملات الإمداد التي سيّرها التحالف باتجاه مأرب دعماً للجيش اليمني بالأسلحة والذخائر، لإسناد الهجوم باتجاه محافظة مأرب ضد الميليشيات الحوثية التي تقوض جهود الوصول إلى حل سياسي، كما تهدد ملايين اليمنيين الذين نزحوا خلال السنوات الماضية إلى مأرب.

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