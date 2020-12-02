تحرك عسكري مفاجئ بين قطر وأمريكا على وقع طبول الحرب في المنطقة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - على وقع طبول الحرب في المنطقة وبعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده. شهدت منطقة الخليج؛ تحركًا عسكريًا مفاجئًا بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية .

وأفادت وزارة الدفاع القطرية، في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر" بأن قطر وقعت والولايات المتحدة، اتفاقية عسكرية وبحثتا علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

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والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد العطية، ورئيس أركان القوات المسلحة غانم بن شاهين الغانم، بقائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط صامويل بابارو.

وقالت "الدفاع القطرية": إنه "جرى خلال اللقاءين استعراض علاقات التعاون العسكري بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث الموضوعات محل الاهتمام المشترك".

وأضافت: أنه على هامش اللقاء مع رئيس أركان القوات المسلحة، وقع قائد القوات البحرية الأميرية القطرية عبد الله حسن السليطي، وقائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية صامويل بابارو اتفاقية عسكرية.

وختمت الوزارة، بأن الاتفاقية تأتي "في إطار ترتيب تنفيذي بين وزارتي الدفاع بالبلدين، فيما يخص الأنشطة البحرية لوزارة الدفاع الأمريكية ونداء ميناء السفن لدولة قطر"، دون مزيد من التفاصيل.