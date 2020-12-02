شاهد الفيديو : الفنانة اليمنية بلقيس تبكي على الهواء .. والسبب غريب ؟

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فيديو ترويجي على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات (إنستغرام)، وأعلنت من خلاله حلولها ضيفةً على برنامج ab Talks الذي يقدّمه أنس بوخش، ما أثار إهتمام جمهورها.

وكتبت تعليقاً عليه: "اتركوا كل المقابلات اللي عملتها من قبل وركزوا لي بكرة في هالمقابلة"، حسب (لها).

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وبدا من خلال المقطع أن بلقيس تحدثت عن حياتها الخاصة وعن عائلتها الكبرى، كما تطرقت إلى شهرتها وشؤونها المهنية وعلاقاتها مع الناس.

وتبين أنها لم تتمكن في إحدى فقرات المقابلة من منع نفسها من البكاء.

وأحدث هذا ضجة كبيرة في أوساط متابعيها حيث حقق الفيديو أكثر من 218 ألف مشاهدة، وركزت معظم التعليقات على السؤال عن سبب بكاء بلقيس وعلى إظهار التعاطف معها، ومما جاء فيها: "دموعك غالية" و"ليش قاعده تبكي؟" و"وربي اثرتي فينا كل شيء الا دموعك" و"وجعت قلبي في الأخير احنا بشر لنا مشاعر وأحاسيس".

ويُشار إلى أن بلقيس كانت قد ظهرت في فيديو تم تناقله على نطاق واسع برفقة والدتها بعد خضوع الأخيرة لعملية جراحية. ولفتت الأم الأنظار برفعها شارة النصر بعد خروجها من غرفة العمليات، وهو ما أشاع جواً من المرح على مواقع التواصل الاجتماعي.