سلطنة عمان تفاجئ بشار الأسد بإجراءات مفاجئة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت سلطنة عمان، الأربعاء، عن إجراء مفاجئ تجاه نظام الأسد هو الأول من نوعه عقب تعيين فيصل المقداد وزيرًا للخارجية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع فيصل المقداد وزير خارجية النظام السوري، مهنئًا له بتعيينه وزيرًا للخارجية ومتمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.

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كما جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب الوكالة العمانية.

يشار إلى أن رأس النظام السوري بشار الأسد أصدر مرسومًا في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتعيين فيصل المقداد وزيرًا للخارجية خلفًا لوليد المعلم، الذي توفي قبلها بأيام.

ويعرف عن سلطنة عمان أنها الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري في أعقاب الثورة السورية.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، استقبل يوم 2019/7/9، وزير خارجية سلطنة عُمان، وناقشا آخر التطورات على الساحتين الإقليمية، والتحديات السياسية والاقتصادية.