السعودية تعلن عن إجراء مهم بشأن أزمة اللاجئين

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت المملكة العربية السعودية، امس الأربعاء، عن قرار عاجل بشأن أزمة اللاجئين التي تواجه عدة دول في العالم.

وأفاد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل بأن بلاده قدمت تبرعًا بمبلغ مليون دولار لصالح ميزانية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين .

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وأكد السفير الواصل في كلمة أمام المؤتمر السنوي للمفوضية، اليوم الأربعاء، دعم المملكة المتواصل والمستمر لأعمال وبرامج المفوضية للأعوام القادمة. حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح مساهمات المملكة في الجهود الدولية لمساعدة اللاجئين من خلال استقبال ما يزيد عن مليون منهم، وتتيح لهم فرص التعليم والعلاج مجانًا، كما وضعت الكثير من التدابير والإجراءات التي تسهم في دمجهم في المجتمع وتضمن لهم كرامة العيش.

وأعرب السفير الواصل عن ثقته بأن المفوضية ستتمكن من تحديد مكامن الخطر والتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار، وأنها على قدرة تامة على وضع الخطط والسياسات المناسبة لمواجهتها.

ودعا السفير السعودي إلى تضافر الجهود الدولية وتقاسم الأعباء للتصدي لأزمة اللاجئين، ومعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى تفاقمها من الحروب والمجاعة والفقر والتغير المناخي.

وتعد المملكة من الداعمين لأنشطة وبرامج مفوضية اللاجئين في اليمن وسوريا وبنجلاديش من خلال برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي تستهدف تقديم العون للاجئين.

وكانت المملكة أكدت دعمها للاجئين الفلسطينيين حيث أعلنت العام الماضي عن تخصيص مبلغ 50 مليون دولار أمريكي لدعم ميزانية وكالة الأمم المتحدة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).