عاجل : الإمارات توافق على منح الإسرائيليين تأشيرات دخول سياحية .....

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الإمارات الخميس، تفعيل تأشيرات سياحية لمواطني إسرائيل بشكل مؤقت لحين المصادقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرات للبلدين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، إنه "في سبيل تسهيل إجراءات السفر إلى دولة الإمارات في الوقت الحالي، فقد تم تفعيل التأشيرات السياحية لدخول دولة الإمارات عبر شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة لحملة جوازات السفر الإسرائيلية وذلك لحين استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول بين الدولتين".

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وبحسب البيان، فإنه يتوقع أن تدخل اتفاقية تفعيل إجراءات السفر حيز التنفيذ "في وقت قريب"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

في 20 أكتوبر الماضي، اتفقت الدولتان بعد عدد محدود من الرحلات المباشرة في طائرات تجارية، على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء لدخول الدولة العبرية.

وصادق مجلس الوزراء في الإمارات على الاتفاقية في الأول من نوفمبر الماضي.

وفي 26 من نوفمبر الماضي، انطلقت رحلة تابعة لشركة "فلاي دبي" إلى تل أبيب في أول رحلة مباشرة منتظمة بين البلدين.

وحطت الثلاثاء أول رحلة تجارية تابعة لشركة "إسرآير" الإسرائيلية في مطار دبي.

وكانت الإمارات وقعت في سبتمبر، اتفاقًا برعاية الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في أول خطوة من نوعها لدولة خليجية ثم تلتها البحرين.

والإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية، والرابعة هي البحرين، بعد الأردن (1994) ومصر (1979).

المصدر | فرانس برس