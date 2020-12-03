عاجل : الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية والحزن يخيم على المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - فجع الموت اليوم الخميس أفراد الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية , فيما خيم الحزن في جميع ارجاء المملكة .
وقبل قليل أعلن الديوان الملكي السعودي ،وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.
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وقال الديوان في بيان له، نشرته وكالة الأنباء السعودية إن ”الصلاة على الجنازة ستكون اليوم الخميس، في مدينة الرياض“.
والأميرة حصة هي ابنة الملك فيصل بن عبدالعزيز ووالدتها الأميرة منيرة بنت سحيم بن هتيمي آل ثنيان المهاشير.
والأميرة الراحلة هي شقيقة الأمير سعود الفيصل عميد الدبلوماسيين العرب وشقيقة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.
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