السلطان هيثم بن طارق يصدر مرسوماً عاجلا وسط تحركات مفاجئة على وقع...

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم الخميس مرسومًا سلطانيًا بشأن العلاقات الدبلوماسية مع السعودية والإمارات على وقع المصالحة الخليجية.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية قضى المرسوم السلطاني بنقل الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى المملكة العربية السعودية، وتعينه سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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كما تضمن المرسوم تعيين فيصل بن تركي بن محمود آل سعيد سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدى المملكة العربية السعودية ومندوبًا دائمًا للسلطنة لدى منظمة المؤتمر الإسلامي.

وتتزامن هذه التحركات العمانية مع تقارير إعلامية تفيد بانفراجة وشيكة في الأزمة الخليجية في ضوء زيارة جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى المنطقة.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية إن السعودية وقطر بصدد توقيع اتفاق مبدئي لإنهاء الأزمة بين البلدين يشمل إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية، إلى جانب خطوات أخرى لإعادة بناء الثقة، من بينها وقف التراشق الإعلامي.

وكان مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، بدأ أول أمس الثلاثاء زيارة للعاصمة العمانية مسقط، لبحث قضايا الأمن الإقليمي والأزمة اليمنية، والتعاون الاقتصادي، وكذلك الأزمة الخليجية.

المصدر - وكالات