السلطان هيثم يوجه رسالة عاجلة إلى الملك سلمان

الرياض - محمد الاطلسي - خلال الساعات القليلة الماضية من مساء اليوم الخميس وجه سلطان عمان، هيثم بن طارق، رسالة عاجلة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان هيثم، بعث برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

|| العناوين الأكـثـر تصفحاً الآن :

وفي وقت سابق أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس .

وأفاد البيان بأنه "سيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 18/ 4/ 1442هـ في مدينة الرياض تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون ".