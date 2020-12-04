عاجل : الكويت وقبل قليل تبشر رسمياً بشأن أنتهاء الازمة الخليجية |...

الرياض - محمد الاطلسي - في تطورات جديدة واذعيت رسمياً فقد قال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الجمعة، إنه تم إجراء محادثات مثمرة ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.
وأضاف في بيان صادر عنه: “جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية بشأن جهود تحقيق المصالحة الخليجية.. وكل الأطراف التي شاركت في المباحثات أعربت عن حرصها على الاستقرار الخليجي”.
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