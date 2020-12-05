رسمياً : أول تعليق تركي على الجهود الكويتية لحل الأزمة الخليجية ؟

الرياض - محمد الاطلسي - علقت تركيا على جهود دولة الكويت لحل الأزمة الخليجية والخلاف مع قطر، بعد مقاطعة دامت لنحو 3 سنوات.

وأكدت الخارجية التركية أنهم مسرورون بالتطورات الإيجابية الأخيرة فيما يتعلق بحل الأزمة الخليجية، وتابعت ”ونقدر الجهود المخلصة للقيادة الكويتية التي أجرت اتصالات ومحاولات مكثفة لحل النزاع حتى الآن”.

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وقالت الخارجية التركية ”مستمرون وكما كنا سابقًا في بذل الجهود لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الخليج”، وفقا لقناة ”تي آر تي” التركية.

وأضافت الوزارة التركية ”نتمنى حل الخلاف من خلال الحوار غير المشروط في أسرع وقت ممكن وإنهاء الحصار الجائر والعقوبات التي تعرضت لها قطر دون مزيد من التأخير”.

في وقت سابق، أعلنت الخارجية الكويتية عن مباحثات مثمرة جرت مؤخرا في إطار تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.

وذكر وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أنه في اطار الجهود التصالحية التي قادها الأمير الكويتي الراحل صباح الأحمد الصباح واستمرار لجهود الأمير والرئيس الأمريكي لحل الأزمة الخليجية جرت مباحثات أكد فيها كل الأطراف أهمية الجهود لحل الأزمة وتحقيق ماتصبو إليه شعوب دول المنطقة.

بدوره، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ”ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية”.