عاجل : السلطات البريطانية تعلن تعرض احدى سفنها لهجوم قرب السواحل...

الرياض - محمد الاطلسي - قبل قليل قال مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني على موقعه الإلكتروني في ساعة مبكرة من صباح السبت إن لديه علماً بهجوم على سفينة قبالة ساحل اليمن، إلا أن الهيئة قامت بتحديث الإشعار فيما بعد بأن "الواقعة انتهت" مؤكدة أن "السفينة والطاقم بخير".

وفي وقت سابق، وبحسب الإحداثيات التي تم نشرها، وقع الهجوم في جنوب شرق البلاد ، في منطقة تطل على بحر العرب. وتحديدا قبالة مدينة قشن، في محافظة المهرة.

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وحدد المركز على خريطته وقوع الهجوم بالقرب من شواطئ بلدتي نشطون وقشن، التابعتين لمحافظة مهرة، جنوب شرقي اليمن.

ووفقا للموقع الإلكتروني الخاص بالعمليات، استهدف الهجوم إحدى السفن التجارية التابعة للأسطول، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.