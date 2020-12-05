تعرف على الاسم الحقيقي للفنانة اليمنية أروى وأين ولدت .. والمفاجأة...

الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد الايام القليلة الماضية نشرت الفنانة اليمنية أروى، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع “سناب شات”، تكشف فيه لمتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سر نحافتها ووصولها للوزن المثالي.

وقامت اليمنية أروى خلال الفيديو بتعريه جزء من بطنها لتشرح للجميع سرّ نحافتها، وذلك بعد اكتسابها بعض الوزن في الفترة الأخيرة، مما سبب صدمة لمتابعيها.

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وقالت أروى: “بخصوص الناس اللي سألوني إيش سويتي عشان أضعف هي كذا شغلة مع بعض يعني هي مجموعة حكايات، ورح أقولكم ايش أسوي”.

وتابعت الفنانة اليمنية: “أول شيء يجب معرفة السعرات الحرارية للواجبات، وأقوم بذلك من خلال تطبيق على التليفون يحسب لي ما هي نسبة السعرات التي أكلتها في كل وجبة”.

واختتمت أروى حديثها قائلة: “أحاول أن أكل في حدود، ولا أنقص وزني بسرعة وبكمية كبيرة كي لا يفهم الجسم إنك تجوعه ولا يحرق الدهون”.

من هي أروى

هي مغنية ومهندسة ومقدمة برامج يمنية، اسمها الحقيقي إيمان سالم باعميران، ولدت في 8 يوليو 1979، بدولة الكويت من أب يمني وأم مصرية، وانتقلت إلى جمهورية مصر العربية لاستكمال دراستها، فدرست الهندسة المعمارية بالقاهرة.

ورغم رغبتها في دراسة الموسيقى إلا أنها نفذت أمنية عائلتها ودرست الهندسة، وبعد فترة مارست الفن بعد موافقة أهلها بأن تكون دراسته كهواية.

أروى والغناء

بدأت حياتها الفنية بالظهور في مهرجان أوربت الذي فتح لها باب الشهرة مما جعلها تقوم بتغيير اسمها ليصبح “أروى”، ونالت العديد من الجوائز الفنية.

اشتهرت بصوتها العذب، وحاولت التقرب من الجمهور الخليجي فأصدرت أول أغانيها بالطابع الخليجي واليمني حيث أن أول ما غنت كانت بأغنية “كما الريشة”، وبجانب ذلك غنت باللهجة المصرية.

ومن أبرز أغاني الفنانة اليمنية أروى أيضًا: “حاسس بيا”، و”سواد العين”، و”يوم واحد”، و”جيتك”، و”تلوموني”.

ولقبت أروى بالكثير من الألقاب الفنية مثل “ملكة اليمن”،”فيروز اليمن”،”زهرة الخليج”،”سفيرة الأغنية اليمنية”.

أروى وتقديم البرامج

بجانب كونها مغنية ومهندسة معمارية فقد برعت أروى كمذيعة، حيث أطلت علينا في العديد من البرامج ومن أشهرها برامجها هو “آخر من يعلم”، وآخرها تقديم برنامج “رامز مجنون رسمي”.

زواج أروى

تزوجت الغنانة اليمنية أروى من رجل الأعمال عبد الفتاح المصري وهو مدير إنتاج في قناة ال MBC1 ورزقت من جديد بطفلة أسمتها نورة.