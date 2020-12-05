اختفاء فتاتين في ظروف غامضة جنوب اليمن .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت ادارة أمن محافظة لحج، جنوب عن اختفاء فتاتين في ظروف غامضة بمدينة الحوطة، وسط مخاوف من عودة حوادث اختطاف الفتيات إلى المدينة.

وقال مصدر مسؤول في ادارة امن لحج، رفض الكشف عن هويته، ان أسرة الفتاتين ابلغت ادارة الامن في مدينة الحوطة بأن ” أ ، أ ، ب ” 18 عاما و” ج ، ق ” 18 عاما، عن اختفاء ابنتيهما عقب خروجهما ظهر الأربعاء من منزليهما وسط منطقة الدباء بمدينة الحوطة، بينما كانتا ذاهبتين إلى المدرسة بالزي المدرسي.

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وبحسب المصدر الأمني فإن شرطة الحوطة بلحج تلقت بلاغا يفيد باختفاء الفتاتين منذ ظهر الاربعاء.

وطالب المصدر الأمني كل من تتوفر لديه معلومات عن الفتاتين الاتصال على هاتف عمليات أمن الحوطة: 502785

ولم ترد معلومات حتى الان عن الحادثة التي لم تتجاوز الـ 24 ساعة من اختفاء الفتاتين، وسط تكتم شديد، بانتظار نشر تصريح رسمي من ادارة أمن محافظة لحج حول هذه الواقعة لإضفاء الرسمية عليها وتوضيح ملابساتها.

المصدر - مواقع اخبارية يمنية