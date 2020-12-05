لأول مرة منذ مقتل والده .. النجل الأصغر للرئيس اليمني الراحل علي...

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر اعلامية يمنية أن خالد علي عبدالله صالح النجل الاصغر للرئيس الراحل علي عبدالله صالح ظهر فجأة في وسائل الاعلام من العاصمة المصرية القاهرة . وفي اليومين الماضيين شهدت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور جديدة لنجل صالح تم تداولها على نطاق واسع . || العناوين الأكـثـر تصفحاً الآن : وكان ظهور خالد صالح على وسائل الاعلام في فعالية ثقافية بمناسبة حلول الذكرى الـ53 لعيد الجلاء وخروج آخر جندي بريطاني من جنوب اليمن في العاصمة المصرية القاهرة . ويعتبر ظهور خالد صالح هو الاول على وسائل الاعلام بعد مقتل والده على يد مليشيات الحوثيين في 2016 بالعاصمة صنعاء

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