الخارجية السعودية تكشف موقف مصر والإمارات والبحرين من حل الأزمة مع...

الرياض - محمد الاطلسي - توقع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التوصل قريبًا إلى اتفاق نهائي بشأن حل الأزمة الخليجية.
وأكد "بن فرحان" في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية أن حلفاء بلاده "على الخط نفسه" في ما يتعلق بحل الأزمة الخليجية، متوقعًا التوصل قريبًا إلى اتفاق نهائي بشأنها.
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وأضاف: "نتعاون بشكل كامل مع شركائنا في ما يتعلق بهذه العملية ونرى احتمالات إيجابية للغاية باتجاه التوصل إلى اتفاق نهائي"، مؤكدًا أن "جميع الأطراف المعنية ستكون مشاركة في الحل النهائي".
وشدد "بن فرحان" على أن تحقيق اختراق لحل الأزمة بات وشيكا، رغم أن الخلاف الذي اندلع قبل ثلاث سنوات بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، بدا مستعصيًا حتى قبل وقت قليل.
ولدى سؤاله عما إذا كان النزاع يتجه إلى تسوية كاملة، أجاب وزير الخارجية السعودي "نتصور حلًا يغطي جميع الجوانب ويرضي كافة الأطراف المعنية"، مشيرًا إلى أن ذلك سيحدث "قريبًا".
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