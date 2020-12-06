الداخلية الكويتية توجه تحذيراً شديد اللهجة لكافة المقيمين...

الرياض - محمد الاطلسي - في بيان لها وجهت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية تحذيرًا شديد اللهجة إلى المواطنين والمقيمين.

وطالبت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين في بيان على موقعها الرسمي بتويتر بضرورة توخي الحيطة والحذر نظرًا لعدم استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

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وأشارت الوزارة الكويتية إلى عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ (112) لأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية.

وأكدت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية في وقت سابق استمرار تأثر البلاد بالحالة المطرية وسط تكاثر في السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية ما يؤدي إلى هطول أمطار متفرقة تتفاوت في شدتها وقد تكون غزيرة على المناطق الجنوبية.

وأفادت بأنه اعتبارًا من، مساء امس السبت ،وحتى الساعات الأولى من صباح الأحد سيكون الطقس غائمًا مع فرص لهطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تكون غزيرة و رعدية أحيانًا".

وذكرت أنه بحلول ظهر الأحد تقل كميات السحب و تنحسر فرص الأمطار تدريجيًا مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية خلال فترتي المساء والصباح الباكر بسبب تكون الضباب نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض سطحي ضعيف يتعمق تدريجيًا ليكون أكبر تأثير له اعتبارًا من عصر السبت".