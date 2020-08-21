تبييض الوجه و تفتيح البشرة فقط في 7 أيام و أجعلي وجهك مثل البدر

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تبييض الوجه و تفتيح البشرة من أكبر المشاكل التي تواجه البنات خاصة في دول الشرق الأوسط و الخليج العربي حيث حرارة الشمس الحارقة ، نقدم لكم عبر موقع ثقفني أفضل و أنجح الوصفات الطبيعية للبشرة الدهنية و البشرة الجافة التي تجعل وجهك كالبدر المنير.
أسباب تغيير لون البشرة
- التعرض الكثير لأشعة الشمس .
- أستخدام بعض مستحضرات التجميل و الماسكات الرديئة الضارة بالبشرة .
- بعض الأمراض و الأدوية التي تؤثر بالسلب على البشرة .
تعد الوصفات لطبيعية التي تتكون من الأعشاب أو الخضراوات من أفضل العلاجات للبشرة عن الماسكات و غيرها من مستحضرات التجميل الكيميائية مهما كانت جودتها ، حيث أنها مليئه بكافة العنصر و الفيتامينات اللازمة من أجل تبييض الوجه و تفتيح البشرة.وصفة الطماطم ( للبشرة الدهنية )
قومي بوضع حبة من الطماطم مع علبة زبادي مع معلقة من الشوفان و قومي بضربها في الخلاط جيداً ، ثم ضعيها على بشرتك لمدة 20 دقيقة ثم قومي بغسل الوجه بماء دافئ و تكرر لوصفة 3 مرات أسبوعياً ، تقوم الطماطم بغلق مسام الوجه و القضاء على حب الشباب أيضا بجانب نها تقوم بتبييض الوجه و تفتيح البشرة الدهنية .وصفة العسل ( للبشرة الجافة )
- 5معالق من زيت اللوز الحلو .
- معلقتين من لبن بودر .
- معلقتين من عصير الليمون .
- معلقتين كبيرتين من عسل النحل الطبيعي .
قومى بمزج جميع المكونات في الخليط معاً حتى يتجانس و يصبح بقوام واحد ، ضعي كمية مناسبة من الخليط على وجهك لمدة 20 دقيقة ثم قومى بغسل الوجه بماء دافئ مع تكرار هذه الوصفة 3 مرات أسبوعياً من أجل تبييض الوجه .وصفة البصل الأحمر
ضعي ثمرة من البصل الأحمر مع القليل من الخل و الماء في الخلاط حتي يتجانس الخليط ، ثم قومي بوضع كمية مناسبة على وجهك لمدة 20 دقيقة يومياً مع تجنب الوصول قرب العيون ثم قومي بشطف وجهك جيداً بالماء الدافئ .وصفة اليقطين أو قرع العسل ( للبشرة الدهنية و الجافة )
- معلقتين من العسل .
- معلقة من الحليب .
- معلقتين من اليقطين بعد تقطيعها و غليها في الماء .
قومي بخلط المكونات جيداً حتى تتجانس ثم قومي بوضع كمية مناسبة على وجهك 3 مرات أسبوعياً لمدة 20 دقيقة ثم غسل الوجه جيداً بالماء الدافئ و تعتبر هذه الوصفة من أفضل وصفات تبييض الوجه و تفتيح البشرة .
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