طريقة لتبيض الوجه في يوم واحد بإستخدام علبة زبادي فقط؛ البشرة الصافية والنضرة من أبرز علامات الجمال في المرأة، لذلك دائماً ما تحاول النساء والفتيات الاعتناء بها والمحافظة عليها سواء من خلال استعمال الماسكات والكريمات الغالية والباهظة الثمن، أو بطرق أخري كثيرة كالذهاب الي صالونات التجميل للحصول علي وصفات و خلطات لتقشير البشرة وازالة الجلد الميت منها لتبرز جمال ملامحها، ومنهم من يقوم بعمل هذه الوصفات بنفسهم في المنزل ومع ذلك توفر الجهد والمال وضياع الوقت.

طريقة لتبيض الوجه في يوم واحد

قبل عمل أي وصفات للتبيض يجب تقشير الوجه أولاً ويُفضل ازالة الشعر الزائد به لتظهر النتيجة فورياً بعد استخدام أى ماسكات طبيعية، المكون الأساسي معنا لعمل تلك الخلطات هو لبن الزبادي؛ وذلك لأنه يعطي للبشرة نضارة غير طبيعية بسبب العناصر الغذائية الطبيعية الموجودة فيه.

تقشير الوجه بالقهوة والزبادي

المكونات:

ملعقة كبيرة من القهوة ملعقة كبيرة من الزبادي

طريقة التحضير:

تخلصي من الماء الزائد بالزبادي، ثم اخلطيها مع القهوة جيداً حتي تحصلي علي عجينة متماسكة ومتجانسة.

ضعي علي الوجه لمدة 10 دقائق، ثم قومي بفرك الوجه بهما لمدة 5 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ، ثم الماء البارد.

بعد ذلك ؛ قومي بوضع المرطب الخاص بك علي وجهك.

تبيض الوجه بالزبادي ومطحون الحمص

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي ملعقتين كبيرتين من دقيق الحمص

طريقة التحضير:

كالوصفة السابقة؛ لابد من ازالة الماء الزائد في الزبادي قبل استخدامها في عمل أي ماسك.

خلط المكونين جيداً حتي تحصلي علي عجينة متماسكة.

يوضع الخليط علي البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم يُغسل الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

ترطيب البشرة بالزبادي والعسل

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من الزبادي ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:

نخلط المكونين مع بعضهما البعض حتي تحصلي علي خليط متجانس البشرة ( يمكن إضافة الكاكاو الي الوصفة بمقدار ملعقة كبيرة؛ وذلك لأنه يرطب البشرة بفاعلية ويجعلها أكثر مرونة ونضارة ).

يوضع الخليط علي بشرة نظيفة ويترك لمدة 30 دقيقة، ثم يُغسل الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

فوائد الزبادي للبشرة