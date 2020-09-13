طريقة عمل ميلك شيك في البيت بأربع أطعمة مختلفة لفصل الصيف بالصور

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طريقة عمل ميلك شيك بأطعمة مختلفة في المنزل بطرق بسيطة جداً وسريعة، فنحن للتغلب على حرارة فصل الصيف نتفنن بصنع وتناول المشروبات الباردة المنعشة والغنية بالقيمة الغذائية أيضاً، خاصةً مشروبات الميلك شيك لما تحتويه من أنواع الفواكه المختلفة والشوكولاتة والحليب، تابعوا معنا واختاروا من النكهات ما يعجبكم وبالهناء والشفاء.مقادير ميلك شيك الشوكولاتة:
- كوب حليب.
- 3 ملاعق كبيرة بودر شوكولاتة.
- كوب أيس كريم فانيليا.
- 2 ملعقة صغيرة سكر.
- 2 مكعب ثلج.
نقوم بخلط الحليب مع بودر الشوكولاتة والسكر والثلج في الخلاط الكهربائي الذي يتحمل الثلج، بعد ذلك نضع أيس كريم الفانيليا في الأكواب ونسكب فوقه ميلك شيك الشوكولاتة، ويتم تقديمه على الفور.مقادير ميلك شيك البطيخ:
- 4 كوب من البطيخ المقطع مكعبات والخالي من البذر.
- 6 مكعبات من الثلج.
- نصف لتر حليب.
- كيس كريم شانتي.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
الطريقة من أسهل ما يكون ليس علينا سوى وضع كل المكونات التي ذكرت في المقادير في الخلاط الكهربائي، وينبغي التأكد جيداً أن الخلاط من النوع الذي يتحمل مكعبات الثلج، ونستمر بالخفق مدة خمس دقائق تقريباً، ويصب في الأكواب ويقدم مباشرة.مقادير ميلك شيك التمر:
- كوب حليب.
- كوب من التمر خالي النوى.
- 2 كوب من أيس كريم الفانيليا.
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا.
لعمل ميلك شيك التمر نخلط التمر مع الحليب والفانيليا في الخلاط الكهربائي، ثم نضيف إليه الأيس كريم ونخلطهم جميعاً قبل التقديم في أكواب التقديم.مقادير ميلك شيك الفراولة:
- ربع كيلو فراولة.
- نصف كوب حليب.
- كوب أيس كريم فانيليا.
- كريمة مخفوقة.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- صوص فراولة.
أولاً يتم غسيل الفراولة جيداً وتقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم، بعد ذلك توضع الفراولة في الخلاط مع الحليب والسكر ويتم ضربهم جيداً، بعد ذلك نضيف الأيس كريم إليهم ونخلطهم جميعاً، ويتم سكب ميلك شيك الفراولة في أكواب التقديم، ونستخدم الكريمة المخفوقة في التزيين، وفي النهاية يتم إضافة صوص الفراولة للتزيين وإضفاء طعم ونكهة مميزين.
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