الديكور واللمسات الجمالية البسيطة اللي هي بتحول الجدران لبيت، ولأن الديكور مهم وستايلاته وموضته بتتغير من وقت للتاني.. في المقال ده هنقولك اكتر 6 ستايلات ديكور موضة السنة دي.. اتعرفي عليهم وجددي بيهم بيتك

اكتر 6 ستايلات ديكور موضة السنة دي.. اتعرفي عليهم وجددي بيهم بيتك

التفاصيل الهاند ميد

المنتجات الهاند ميد فى خلال الفترة اللى فاتت بقت من الحاجات الترندى كديكور للبيت،البحث عنها بقى أكتربسبب ألوانها الحلوة الكتير وخطوطها الواضحة وعشان كده بتليق على أكتر من ستايل فى البيت،وممكن تتحط فى أكتر من مكان، جربي تدخي حاجات هاند ميد في ديكور بيتك زي الكوسترز او المجات او البراويز اليدوية

المشغولات الخشبية

المشغولات الخشبية زى البولات أو الأطباق والطفايات الخشب من الحاجات اللى شكلها حلو وشيك فى البيت ،وممكن تستخدم انها تتحط على السفرة أو تستخدم كطبق للفاكهة وكمان ليها أشكال كتيروأحجام مختلفة عشان كده ممكن تتحط فى اماكن كتير، ودى بتختلف فى سعرها على حسب خامتها.

الخامات الطبيعية

الخامات الطبيعية زى الأقمشة أو المفارش الكتان كمان بقت من الحاجات الترندى فى الديكور السنة دى فممكن تتحط على الكنبة او الكرسي تدى شكل حلو ودافى وممكن تتدفى بيها وانتى قعدة فى الشتا قدام التليفزيون.

الزهريات المعلقة

الزهريات المتعلقة من الحاجات اللطيفة جدا اللى بتدى شكل مبهج فى البيت وعلى الحيطة ممكن فى الأوض أو فى الصالة على حسب حجمها وألوانها الكتير،وكمان بتفضى مكان لزرع أو زهريات تانية ممكن تتحط على الأرض أو الترابيزات، وهتبقى إضافة جميلة ومبهة جدا للمطبخ.

شكل الصدفة

المخدات اللى على شكل صدف من الحاجات الجديدة والحلوة اللى بتعمل شكل حلو للأنتريه أوالسرايروممكن كمان تتحط على الأرض فى البلكونة لأنها كبيرة وممكن تلاقيها بأكتر من لون، الشكل ده موضة جدا السنة دي.

الأعمال الفنية بلمسة السبعينات

اللوحات اللى بلمسة السبعينات زى لوحة مطبوعة لشروق الشمس مثلا أو براويز من الحاجات اللى ممكن تتعلق فى أوض النوم أو فى الصالة مع أنتريه مودرن بتبقى شيك ولايت وبتدى بهجة فى المكان.

القطع الكلاسيكية

الحاجات الكلاسيك القديمة زى الفازات الصغيرة اللى ممكن تتحط على رف مكتبة أو على الترابيزات او الكبيرة اللى ممكن تتحط على الأرض من الحاجات المشهورة السنة دى فى الديكور وبتدى شكل مميز وكلاسيك.

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