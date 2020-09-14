طريقة عمل لوشن للجسم في المنزل لتقشير وتفتيح وتنعيم الجسم من أول استخدام وبمكونات طبيعية متواجدة في المنزل، فالوشن للجسم معروف بصفاته العديدة التي تتناسب مع الجسم فقط ولا يمكن استخدامه للوجه، لذا نقدم لكم طريقة عمل لوشن الجسم وكيفية معرفة اللوشن المناسب لجسمك، كما نوضخ لكم بعض النصائح الهامة قبل اشتخدام اللوشن للجسم والبشرة. طريقة عمل لوشن للجسم في المنزل طريقة عمل لوشن للجسم في المنزل مكونات لوشن للجسم: ملعقتين كبيرتين من البيكينج بودر ملعقتين كبيرتين من البنتونيت ملعقة كبيرة من ملح الطعام ربع كوب متوسط الحجم من الماء ملعقة صغيرة من الجلسرين ملعقتين كبيرتين من زيت الورد، أو زيت الخزامي، أو زيت شجرة الشاي طريقة التحضير والاستعمال: في وعاء مناسب ضعي الماء، ثم أضيفي اليه الملح والبيكينج بودر، والبيتونيت واخلطيهما جيداً حتي تصبح عجينة لينة.

أضيفي الزيت العطري والجلسرين، ثم اخلطي جميع المكونات مع بعضهما البعض.

ضعي الخليط في علبة زجاجية محكمة الإغلاق وقومي بحفظها في الثلاجة لمدة 5 أيام.

عند الاستخدام خذي ملعقة من العجينة واخلطيها مع قطرة جلسرين وضعيها علي جسمك وستلاحظين الفرق فورياً. نصائح عند استخدام لوشن الجسم أولاً مهم جداً معرفة نوع بشرة جسمك قبل شراء أي منتج من منتجات اللوشن الجاهز من منتجات التجميل لمعرفة ما يناسبه.

تجنب المنتجات التي تحتوى علي مواد كيميائية بكثرة، والمنتجات الرخيصة الثمن ذات الجودة المنخفضة لأنها تضر البشرة ولا تعود عليها بالنفع نهائياً.

تجنب منتجات اللوشن والكريمات الملونة التي تحتوى علي أصباغ لأنها تضر الجسم أكثر ما تنفعه.

استخدام المكونات الطبيعية كزبدة الشيا، جل الصبار (الألوفيرا) فنتيجتها تأتي علي المدى الأبعد من المنتجات الجاهزة، ولكنها ليس لها أعراض جانبية.

ترطيب البشرة كل ليلة قبل النوم.

تجربة عينة صغيرة علي البشرة قبل استخدامه لمعرفة نتائجها. أضرار استخدام اللوشن علي بشرة الوجه تجنب استخدام اللوشن علي الوجه لأنه لا يعود بالنفع للبشرة نهائياً، بل العكس تماما. يسبب اللوشن سد مسامات الوجه، كما أنه يجعل البشرة تستقبل الأتربة والغبار عليها مما يسبب ذلك ظهور حب الشباب. وضع اللوشن علي البشرة الحساسة يزيد من حساسيتها، كما أن استخدام اللوشن علي البشرة يؤذي خلايا البشرة مما يسبب تلف الوجه. نصائح عند استخدام لوشن الجسم

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