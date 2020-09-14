حيل لمعالجة ضيق الحذاء وجعل مقاسه مناسبًا في دقائق، إذا كنت تمتلكين حذاءً وأصبح مقاسه ضيقًا، أو ترغبين في شراء حذاء جديد ولكن ما يعجبك من أشكال أو ألوان تجدينه غير مناسب لمقاس قدمك فلا تحملي همًا، إذ أنه أصبح بإمكانك شراء مات يعجبك من الأحذية حتى وإن كان ضيقًا، والتغلب على مشكلة ضيق الحذاء وجعل مقاسه مناسبًا تمامًا لمقاس قدمك في دقائق معدودة، تابعي معنا لتتعرفي عل الحيلة التي يمكنك استخدامها وأهم النصائح اللازم اتباعها عند شراء حذاء جديد.

حيل لمعالجة ضيق الحذاء

قومي بارتداء الحذاء الضيق بعد ارتداء شراب سميك من القطن أو الصوف لإكساب قدمك حجمًا أكبر، استخدمي مجفف الشعر في توجيه الهواء إلى الحذاء خاصة الأماكن الضيقة منه مع تحريك أصابع القدم بقوة داخل الحذاء بحيث يمكن لجلد الحذاء أن يتمدد، استمري في ذلك لمدة 5 دقائق على الأقل، وبعد الانتهاء، قومي بتكوير الشراب المستخدم وضعي كل فردة منه في فردة من الحذاء من الداخل جهة الأصابع مع إدخاله بقوة وتركه هكذا بعض الوقت ليساعد في توسيع الحذاء، بعد ذلك يمكنك تجربته لتجديه وقد أصبح مناسبًا تمامًا لقدم ولن تجدي أي صعوبة في ارتداءه.

نصائح شراء حذاء جديد

قبل شراء حذاء جديد، يجب تحديد نوع الحذاء الذي تحتاجين إليه إن كان حذاء للسهرات أو العمل أو حذاء رياضي أو نحو ذلك، ومن ثم اختيار لونًا مناسبًا لما لديك من ملابس، ولابد من مراعاة طول القامة أو قصرها، فإذا كنتي قصيرة يفضل اختيار حذاء مرتفع بعض الشيء والعكس صحيح، أما إذا كنت ممن يمشون لمسافات طويلة فمن الأفضل اختيار حذاء ذو نعل قوي ومريح، ولا تنسي اختيار الأحذية المصنوعة من خامات لينة حتى لا تتعب قدميك.