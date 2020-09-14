علاج الشعر الابيض والشيب المبكر في المنزل بدون صبغة؛ فكثير من النساء والفتيات يعانون من ظهور الشيب المبكر والشعر الأبيض في سن صغير وعمر مبكر، وهذا ما يسبب لهم إزعاج كبير، ويبحثون بكل الطرق عن حل دائم لهذه المشكلة، لذلك نقدم لكم من خلال موقعنا هذا علاج الشعر الأبيض والشيب المبكر بمكونات طبيعية في مطبخك وسهلة الحصول عليها في محلات العطارة.

علاج الشعر الابيض والشيب المبكر في المنزل بدون صبغة

الشاي الأحمر له فوائد عديدة للشعر بجانب انه مشهور بصبغه للشعر باللون الأسود، ألا انه ينعمه أيضاً، ويعطيه لمعان وبريق طبيعي، ويعزز صحته، لذلك سنستخدمه في تلك الوصفة.

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من الشاي الأحمر ملعقتين كبيرتين من حليب البودر أو الحليب السائل ربع كوب متوسط الحجم من الماء الدافئ

طريقة التحضير والاستعمال:

اخلطي المكونات مع بعضهما البعض في إناء مناسب، ثم ضعيه علي شعر نظيف واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسل الشعر.

اغسلي شعرك بالماء الدافئ ثم الماء البارد، ثم ادهني شعرك بالزيت الزيتون بعد استخدام الوصفة لأنه يساعد علي إعادة للشعر اللون الطبيعي له.

الوصفة الثانية

المكونات:

6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ملعقتين كبيرتين من الحلبة المطحونة

ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي

ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض

طريقة التحضير والاستعمال:

ضعي زيت الزيتون علي النار حتي يصبح دافئ، ثم زيليه من النار. اخلطي زيت الزيتون مع باقي المكونات مع بعضهما البعض حتي تتجانس المكونات. ضعي الخليط علي شعر نظيف واتركيه لمدة 30 دقيقة مع تغطية شعرك بفوطة دافئة أو بكيس بلاستيكي. اغسلي شعرك بالماء الدافئ، ثم الماء البارد. تكرار الوصفة يومياً وستلاحظين اختفاء الشيب والشعر الأبيض بالتدريج، ما علييك تكرار الوصفة كل يوم حتي تختفي الشيب تماماً.

الوصفة الثالثة

المكونات:

كوب من الريحان ملعقتين كبيرتين من إكليل الجبل كوب من الماء

طريقة التحضير والاستعمال: