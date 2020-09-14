التخلص من الشعر الأبيض يشكل نهائي دون الحاجة إلي استخدام الصبغات الضارة

التخلص من الشعر الأبيض هو أمر يهم جميع السيدات والرجال في مختلف الأعمار حيث أن ظهور الشيب لم يعد مقيداً بفترة عمرية محددة فعادةً ما يظهر الشيب للأعمار الصغيرة عند الشباب أيضاً وضلك بسبب بعض العادات الغير صحية في العناية بالشعر وبسبب الوراثة و التعرض للضغوط النفسية وكذلك بسبب نقص كمية الميلانين التي توجد في الجسم , حيث أن الميلانين هو المسؤول عن تحديد لون بصيلات الشعر وتحديد درجة بشرة الجسم أيضاً.

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هناك العديد من الطرق التي تلجأ إليها السيدات والفتيات للتخلص من الشيب حيث أن ظهور الشيب يؤدي إلي الشعور بعدم الثقة في النفس ويسبب القلق والانزعاج إلي السيدات خصوصا بعد التقدم في العمر, ومن ضمن تلك الطرق استخدام الصبغات التي تضر الشعر كثيراً والتي تسبب جفاف وهيشان الشعر كما أن الصبغات تعمل علي ضعف الشعر وكثرة تساقطه بسبب وجود الأمونيا بنسبة عالية, كما يؤدى استخدام الصبغات إلي زيادة نسبة المشيب في الشعر, ولكن هناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها التي لا تتسبب في تلف الشعر وهي وصفات بسيطه وتوجد في كل منزل ومن خلال هذا المقال سنقوم بعرض تلك الوصفات.

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تدليك فروة الرأس بزيت الخردل أو زيت اللوز بشكل دائري للعمل علي تحسين الدورة الدموية.

ممارسة التمارين التي تعمل علي تقليل التوتر مثل اليوغا .

الابتعاد عن غسل الشعر بالماء الساخن .

عدم استخدام شامبو يحتوي علي مواد كيميائية.

عدم استخدام الصبغات التي تحتوي علي نسبة عالية من الأمونيا.

نصائح للوقاية من الإصابة الشعر الأبيض

وصفات يابانية للتخلص من الشعر الأبيض.

عدد 2 كوب من ماء الأزر.

عدد 4 ملاعق من زيت العنب .

عدد 1 ملعقة من زيت إكليل الجبل.

يتم خلط جميع المكونات ومزجها جيداً ويتم تقسيم الشعر عدة خصلات ويتم فرد المزيج علي الشعر من الجذور حتي الطراف مع تدليك فروة الرأس لمدة 5 دقائق وترك الزيج علي الشعر لمدة ساعتين وغسل الشعر بالماء والشامبو المناسب.