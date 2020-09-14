طريقة شد الوجه في المنزل بتمارين شد الوجه ونفخ الخدود فقط بدون وصفات وكريمات

طريقة شد الوجه في المنزل بتمارين شد الوجه فقط بدون كريمات أو وصفات؛ فالجلد يترهل بسبب عدة عوامل وأسباب أهمها هو التقدم بالعمر ، ومع تقدم العمر تتعرض المرأة لكثير من الظروف والمشاكل الحياتية التي تعتبر سبب أيضاً لترهل الجلد وظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة لترهل الجلد وظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة، لذا نقدم لكم تمارين شد الوجه في المنزل وهي طريقة شد الوجه جيدة جداً عند المداومة عليه تختفي التجاعيد والخطوط الرفيعة من الوجه تماماً بأذن الله.

طريقة شد الوجه في المنزل بتمارين شد الوجه الطريقة الأولي

تمارين لشد عضلات الجبين ويقلل التجاعيد والخطوط الرفيعة ويقلل التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر الوجه أكبر سناً، لذلك قومي بعمله في المنزل باتباع الخطوات الآتية:

وضع اليدين علي جانبي الجبين. تفرد أصابع اليد ووضع الإبهام خلف الرأس من الأسفل بالقرب من الرقبة. يوضع اصباعين الخنصر عند نهاية الجبين. سحب الجلد بلطف الي الخلف ورفع الحاجبين قدر المستطاع. البقاء علي هذا التمارين 10 ثواني. يكرر التمارين 5 مرات في اليوم ويمكن أن يزيد.

ضعي أصبعين السبابة تحت محيط العينين. قومي بإخفاء أسنانك بالشفتين مع فتح الفم قليلاً. ارفعي عينك بحيث يكون نظرك الي السقف لمدة 30 ثانية.

ضعي أصبعين السبابة في منتصف الخد مع النظر الي الأمام. الضغط بلطف علي الجلد مع الحركات الدائرية. تدوير الشفاة ودفعها للخارج، ثم رجعيها الي وضعها الطبيعي مع الابتسام العريضة.

نصائح لتجنب ترهل الوجه

الاهتمام بتقشير البشرة بتقشير البشرة علي الأقل مرة كل أسبوع.

ترطيب البشرة باستمرار وعدم تركها جافة.

تنظيف البشرة من كل أثار المكياج والشوائب الموجودة بالبشرة.

استخدام واقي شمسي بمعدل درجة حماية 15 عند التعرض باستمرار لأشعة الشمس الحارقة.

تجنب استخدام الصابون القاسي علي البشرة أو المنتجات التي تحتوى علي كميات من المواد الكيميائية.

الحرص علي استخدام نوع غسول وكريمات مرطبة، ومنتجات تجميلية مناسبة لنوعية البشرة.

تجنب خسارة الوزن بسرعة وبشكل مفاجئ.

الحرص علي شرب كميات كبيرة من الماء يومياً ما لا يقل عن 8 أكواب.

الحرص علي تناول الطعام الصحي، وتناول الكثير من الفاكهة والخضروات التي تحتوى علي فيتامينات ومعادن.

التقليل قدر المستطاع من الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون والمواد الحافظة.

تناول مكملات غذائية كفيتامين c والحديد والكلسيوم.

عدم الإكثار من المشروبات التي تحتوى علي الكافيين كالشاي والقهوة

الطريقة الثانيةالطريقة الثالثة ( تمارين لتسمين الوجه )