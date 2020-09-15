خلطة طبيعية لتقشير الوجه وإزالة التجاعيد من الوجه نهائياً وتفتيح البشرة

العناية بالبشرة اهم ما يعني للمرأة، فالجميع من النساء تعاني من بشرة جافة ومسامات واسعة وحب الشباب، وتغير لونها للتعرض الكثير لأشعة الذي قد يسبب البشرة البشرة لاسمرار لونها ومشاكل جلدية وتعرض البشرة للأتربة، حيث تعتبر تفتيح وتبيض الوجه والرقبة من اكثر الأشياء التي تشغل بال جميع النساء ونحن جميعا نتمنى أن نحصل علي بشرة اكثر نضارة وإشراقه فالجميع من النساء يضطرون بالبحث عن خلطة طبيعية خالية من المواد الكيميائية التي تضر البشرة وسوف نطرح لكم بعض خلطات طبيعية لتبيض البشرة وعلاجها من المسامات الواسعة والتجاعيد حول العين.

خلطة تفتيح البشرة وتوحيد لونها

فوائد عصير الليمون في تفتيح البشرة ، يحتوي الليمون علي فيتامين C الذي يساعد وبنسبة كبيرة علي تفتيح البشرة وتوحيد لونها وقضاءها علي التجاعيد ويساعد علي التخلص من الخطوة الدقيقة، والتخلص من الهالات السوداء، والتقليل من حب الشباب، وتقشير الرؤوس السوداء، وكذلك يحتوي علي خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للجراثيم ومضادة للفطريات وخصائص قابضة تحتوي علي تحسين البشرة.

اخلطي ملعقة من عصير الليمون مع ملعقتان كبيرتان من ماء الورد والقصار الأرض.

توضع علي البشرة لمدة 3/4 ساعة ثم القيام بغسل البشرة جيداً.

عصير الليمون والزبادي

اخلطي ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من الزبادي وملعقة صغيرة من العسل مع بعضهم لبعض. يغسل الوجه بالماء الدافئ ثم توضع الخليط علي الوجه يدلك الوجه. ويدلك الوجه لمدة دقيقتان ثم يغسل بالماء الفاتر ثم ماء الورد.

خلطة تبيض وشد الوجه

المكونات:

2 ملعقة زيت الخروع

ملعقة من عصير الليمون

نقوم بخلط زيت الخروع مع ملعقة عصير الليمون ثم نقوم بوضعها علي الوجه ويدلك بحركات دائريه ونتركه ساعات طويل طوال الليل ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعياً.

ماسك للوجه بخلطة طبيعية بالتفاح والحليب