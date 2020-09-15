7 حاجات ممكن تحصل لجسمك لو استخدمتي مطهر الايدين زيادة عن اللزوم

كلنا دلوقتي اغلب الوقت بنستخدم مطهر الايدين بره البيت عشان نحافظ على نضافتها كوقاية من فيروس كورونا ، ولكن بالرغم ان ضروري نحافظ على كل التعليمات خلال الوقت ده وناخد كل الاحتياطات اللازمة ، الا انه مهم جدا عدم الافراط في استخدام مطهر الايدين لانه ليه اضرار لو استخدمتيه زيادة عن اللزوم ، وده اللي هنشوفه النهاردة من خلال السطور الجاية هنتعرف على اضرار مطهر الايدين.

اضرار مطهر الايدين:

1- المطهر مبيحلش محل غسل الايدين:

اول حاجة لازم نعرفها انه ضروري غسل الايدين بالمية والصابون ، ومطهرات الايد ممكن تبقى مفيدة جدا وانتي بره البيت ومش متوفر مية وصابون ، ولازم تفتكري انك اول ما ترجعي البيت تغسلي ايدك فورا ، ولو انتي شخص بيتعاملي مع حيوانات او مع شخص بيعاني من نقص المناعة ، فلازم تاخدي احتياطات اضافية للحفاظ على ايدك خالية من الجراثيم.

2- الاستخدام المفرط ممكن يقضي على البكتيريا الجيدة:

البكتيريا اللي موجودة على الجسم مش دايما بتكون سيئة ، بعض انواع البكتيريا مفيدة للجسم ، واستخدام مطهر الايدين بشكل مفرط ممكن انه يقضي على البكتيريا الجيدة او المفيدة بالاضافة للبكتيريا السيئة ، فلو حصل خلل للتوازن على بشرتك هتبدأي تلاحظي اثار سلبية هتحصل على الطبقة السطحية للبشرة.

3- ممكن انه يسبب في نمو بكتيريا اقوى على الايد:

الافراط في استخدام معقم الايدين اللي بيحتوي على مكونات مضادة للبكتيريا ، فممكن ان البكتيريا اللي موجودة على الايد تطور شكل من اشكال المقاومة للمطهر ، عشان كده اتأكدي بقدر الامكان انك تطهري الايد بالمية والصابون بدل من استخدام مطهر الايدين.

4- مش بينضف الاوساخ والجراثيم بشكل فعال:

لو في رملة او تراب او طينة على الايد زيادة ، بكل بساطة معقم الايدين مش هيكون فعال معاها ، لان المطهر اقل فاعلية في القضاء على الجراثيم من غسل الايدين بالمية والصابون ، فلو انتي شخص بتتعاملي في اماكن فيها جراثيم زيادة فمينفعش انك تستبدلي غسل الايدين بالمية والصابون باستخدام مطهر الايد.

5- الاستخدام المفرط للمطهر ممكن انه يسبب الجفاف على المدى الطويل:

لو انتي شخص متعودة على استخدام مطهر الايدين بشكل يومي ، هتلاحظي ان بشرة ايدك بقت جافة بشكل مفرط ، لان الكحول الموجود في مطهر الايدين هيأدي في النهاية لجفاف البشرة وتقشرها ، وتقدري انك تتفادي المشكلة دي بترطيب الايد بشكل مستمر بمجرد ما تلاحظي انها بدأت في الجفاف ، وهيكون فكرة كويسة لو شيلتي علبة كريم مرطب صغيرة في شنطتك عشان تقدري تستخدميه وانتي بره البيت.

6- استنشاق المطهر كل يوم ممكن انه يأدي لزيادة خطر الاصابة بالتسمم الكحولي:

ممكن يكون حصل لاشخاص كتير لكن مهتموش بالموضوع ، انه بعد استخدام مطهر الايدين ممكن تحسي بدوخة ، المشكلة دي ممكن تحصل لناس كتير ، وبالتالي الافراط في استخدام المطهر خطر جدا والايثانول اللي موجود فيه ممكن يأدي للوفاة ، عشان كده ضروري عدم الافراط في استخدامه ، وحفظه في مكان بعيد عن متناول الاطفال.

7- مطهر الايدين خطر عليكي لو بتستخدمي مواد كيميائية:

لو انتي شخص بيتعامل مع مواد كيمائية في شغلك ، يبقى الافضل انك تستغني عن مطهر الايدين تماما وتلتزمي بروتين غسل الايد بالمية والصابون بس ، ضروري ان المطهر يكون ابعد حاجة عن دماغك لاستخدامه لو انتي بتتعاملي مع مواد كيميائية زي مواد ازالة الشحوم والتنضيف القوية اوي, والمبيدات الحشرية ، لان الجمع ما بين المواد الكيميائية والجل السائل ممكن يبقى مضر جدا بصحتك.

كل اللي محتاجة تعرفيه عن غسل الايدين بشكل صح للحماية من فيروس كورونا