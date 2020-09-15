7 حاجات ممكن تحصل لجسمك لو استخدمتي مطهر الايدين زيادة عن اللزوم

كلنا دلوقتي اغلب الوقت بنستخدم مطهر الايدين بره البيت عشان نحافظ على نضافتها كوقاية من فيروس كورونا ، ولكن بالرغم ان ضروري نحافظ على كل التعليمات خلال الوقت ده وناخد كل الاحتياطات اللازمة ، الا انه مهم جدا عدم الافراط في استخدام مطهر الايدين لانه ليه اضرار لو استخدمتيه زيادة عن اللزوم ، وده اللي هنشوفه النهاردة من خلال السطور الجاية هنتعرف على اضرار مطهر الايدين.
اضرار مطهر الايدين:
1- المطهر مبيحلش محل غسل الايدين:
اول حاجة لازم نعرفها انه ضروري غسل الايدين بالمية والصابون ، ومطهرات الايد ممكن تبقى مفيدة جدا وانتي بره البيت ومش متوفر مية وصابون ، ولازم تفتكري انك اول ما ترجعي البيت تغسلي ايدك فورا ، ولو انتي شخص بيتعاملي مع حيوانات او مع شخص بيعاني من نقص المناعة ، فلازم تاخدي احتياطات اضافية للحفاظ على ايدك خالية من الجراثيم.
2- الاستخدام المفرط ممكن يقضي على البكتيريا الجيدة:
البكتيريا اللي موجودة على الجسم مش دايما بتكون سيئة ، بعض انواع البكتيريا مفيدة للجسم ، واستخدام مطهر الايدين بشكل مفرط ممكن انه يقضي على البكتيريا الجيدة او المفيدة بالاضافة للبكتيريا السيئة ، فلو حصل خلل للتوازن على بشرتك هتبدأي تلاحظي اثار سلبية هتحصل على الطبقة السطحية للبشرة.
3- ممكن انه يسبب في نمو بكتيريا اقوى على الايد:
الافراط في استخدام معقم الايدين اللي بيحتوي على مكونات مضادة للبكتيريا ، فممكن ان البكتيريا اللي موجودة على الايد تطور شكل من اشكال المقاومة للمطهر ، عشان كده اتأكدي بقدر الامكان انك تطهري الايد بالمية والصابون بدل من استخدام مطهر الايدين.
4- مش بينضف الاوساخ والجراثيم بشكل فعال:
لو في رملة او تراب او طينة على الايد زيادة ، بكل بساطة معقم الايدين مش هيكون فعال معاها ، لان المطهر اقل فاعلية في القضاء على الجراثيم من غسل الايدين بالمية والصابون ، فلو انتي شخص بتتعاملي في اماكن فيها جراثيم زيادة فمينفعش انك تستبدلي غسل الايدين بالمية والصابون باستخدام مطهر الايد.
5- الاستخدام المفرط للمطهر ممكن انه يسبب الجفاف على المدى الطويل:
لو انتي شخص متعودة على استخدام مطهر الايدين بشكل يومي ، هتلاحظي ان بشرة ايدك بقت جافة بشكل مفرط ، لان الكحول الموجود في مطهر الايدين هيأدي في النهاية لجفاف البشرة وتقشرها ، وتقدري انك تتفادي المشكلة دي بترطيب الايد بشكل مستمر بمجرد ما تلاحظي انها بدأت في الجفاف ، وهيكون فكرة كويسة لو شيلتي علبة كريم مرطب صغيرة في شنطتك عشان تقدري تستخدميه وانتي بره البيت.
6- استنشاق المطهر كل يوم ممكن انه يأدي لزيادة خطر الاصابة بالتسمم الكحولي:
ممكن يكون حصل لاشخاص كتير لكن مهتموش بالموضوع ، انه بعد استخدام مطهر الايدين ممكن تحسي بدوخة ، المشكلة دي ممكن تحصل لناس كتير ، وبالتالي الافراط في استخدام المطهر خطر جدا والايثانول اللي موجود فيه ممكن يأدي للوفاة ، عشان كده ضروري عدم الافراط في استخدامه ، وحفظه في مكان بعيد عن متناول الاطفال.
7- مطهر الايدين خطر عليكي لو بتستخدمي مواد كيميائية:
لو انتي شخص بيتعامل مع مواد كيمائية في شغلك ، يبقى الافضل انك تستغني عن مطهر الايدين تماما وتلتزمي بروتين غسل الايد بالمية والصابون بس ، ضروري ان المطهر يكون ابعد حاجة عن دماغك لاستخدامه لو انتي بتتعاملي مع مواد كيميائية زي مواد ازالة الشحوم والتنضيف القوية اوي, والمبيدات الحشرية ، لان الجمع ما بين المواد الكيميائية والجل السائل ممكن يبقى مضر جدا بصحتك.
كل اللي محتاجة تعرفيه عن غسل الايدين بشكل صح للحماية من فيروس كورونا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 7 حاجات ممكن تحصل لجسمك لو استخدمتي مطهر الايدين زيادة عن اللزوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.