حضري لنفسك الحمام المغربي قبل عرسك ووداعًا لصالونات التجميل

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تحضير الحمام المغربي، من المعروف أن الكثير من الفتيات عندما يقترب موعد زفافهن فهن يقمن بالبحث عن الطريقة الأفضل لتحضير الحمام المغربي، فيشعرون بأنه من الصعب القيام به في المنزل فيلجأون لصالونات التجميل للقيام به، ولكن يمكن تجهيز الحمام المغربي في المنزل باستخدام المكونات الطبيعية لتقشير البشرة وتنعيمها وترطيبها وتبييضها.وصفة الحمام المغربي لتبييض البشرة
تساعد هذه الوصفة على تبييض الجسم وإعطائه رائحة عطرية جميلة وتتكون من كميات حسب الحاجة من:
- زيت اللافندر العطري.
- الطمي المغربي.
- ماء الورد.
- مسحوق الشبه العطري.
- صابونة مغربية.
- ليفة مغربية.
- يجب أن يتعرض الجسم لماء ساخن أولًا لفتح مسام البشرة.
- نستخدم الصابونة المغربية في تدليك الجسم لمدة خمس دقائق ومن ثم يغسل بماء دافئ.
- نبدأ في فرك جميع أجزاء الجسم وتدليكه بالليفة المغربية.
- نضع زيت اللافندر في الماء المستخدم لغسل الجسم، ونبدأ في رشه على الجسم لتعطيره.
- نقوم بمزج الطمي المغربي مع ماء الورد حتى نحصل على قوام كريمي يطبق على الجسم لمدة لا تقل عن عشر دقائق.
- نستخدم الماء الفاتر لغسل الجسم مرة أخرى، ومن ثم رش مسحوق الشبه على الجسم لغلق المسام وترك رائحة عطرية.
- طمي مغربي.
- صابونة مغربية.
- ليفة مغربية.
- حجر خفاف.
- كمية من ماء الورد.
- ملعقة زبادي.
- زيت عطري.
- نعرض الجسم لبخار ماء ساخن لفتح المسام.
- توضع الصابونة على الليفة والبدء في فرك الجسم في حركات دائرية برفق.
- نقوم بمزج الطمي المغربي مع الزبادي وماء الورد، ونستخدم العجينة لفردها على الجسم لمدة عشر دقائق أو حتى يجف.
- نغسل الجسم بماء دافئ لإزالة الطمي.
- نعرض الجسم بعد ذلك لماء بارد لغسل المسام بشكل نهائي.
- نستخدم أي زيت عطري في النهاية لتدليك الجسم وتعطيره.
تتكون تلك الوصفة من ليفة خشنة وكمية من المخمرية العطرية وكمية من الدلكة السوداني وتستخدم كالتالي:
- فتح مسام الجلد بالتعريض لبخار شديد.
- تطبق الدلكة على الجسم بعد فتح المسام، ومن ثم نعرض الجسم للبخار الساخن مرة أخرى ويترك الجسم بالدلكة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
- نحضر الليفة لتدليك الجسم جيدًا، ومن ثم يغسل بواسطة ماء فاتر.
- ونستخدم زيت عطري لتدليك الجسم وإعطائه رائحة جميلة عطرية.
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