7 حاجات المفروض الست متغيرهمش في نفسها عشان زوجها

يقال ان التغيير هو الحاجة الثابتة الوحيدة في الحياة ، وهو من قوانين الطبيعة ، التغيير بشكل مستمر حاجة كويسة لاكتشاف جوانب تانية من شخصيتك او لو عايزة تجربي حاجة جديدة في حياتك ، ولكن لازم تعرفي ان التغييرات كويسة في حالة انها نابعة منك وانتي اللي عايزة تغيري نفسك مش تتغيري عشان حد ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك على 7 حاجات المفروض متغيريهاش بعد الجواز ولا حتى عشان الزوج.

حاجات المفروض متغيريهاش بعد الجواز:

واحد من اهم التغييرات اللي ممكن تعمليها في حياتك هو الجواز ، واكيد سمعتي من ناس كتير ان قد الحياة بتتغير بشكل كبير بعد الجواز ، واكيد كلنا عارفين ان الجواز بيكون فيه كتير من التنازلات من الطرفين ، لانك بتشاركي الحياة مع شخص تاني ، وكل طرف بيحتاج انه يتنازل عن حاجات معينة في سبيل ان الحياة الزوجية تكون ناجحة ، ولكن لازن تفتكري دايما ان التنازل ميوصلش للحد اللي انتي تخسري فيه نفسك ، ده اكيد مش مقبول ، وافتكري دايما انك قوية ومستقلة ، عشان كده هنقولك في المقال بتاعنا ايه الحاجات اللي المفروض متتنازليش فيها او تغيريها في نفسك بعد الجواز.

1- احلامك:

احلامك وتطلعاتك لازم تكون جزء مهم في حياتك ، لانها بتساعد على بناء هويتك وشخصيتك ، وبالتالي المفروض انك متتخليش عن احلامك في الحياة ، وتحاولي تحققي اللي انتي عايزاه ، ومتستسلميش في اي وقت من الاوقات لاي نوع من الضغوط او المسؤوليات الزوجية.

2- رأيك ومعتقداتك:

كل شخص ليه مجموعة اراء ومعتقدات بيؤمن بيها في حياته ، ومعتقداتك وارائك دي حاجة خاصة بيكي انتي ، ولو الزوج عنده مشكلة مع ده وعايزك تغيري ارائك وتتخلي عنها ، متعمليش ده ، ومتديش فرصة لاي شخص سلطة انه يسخر من ارائك او يقلل منها.

3- حياتك المهنية:

غالبا الناس بينسوا ان الجواز ما هو الا بداية فصل جديد في حياتك ، ومش المفروض انه يكون سبب لانهاء حياتك المهنية او انك تسيبي شغلك ، كل واحدة من حقها تبني حياتها المهنية وتنجح ، وبالتالي هي الوحيدة اللي ليها الحق في تحديد مسار حياتها المهنية ، ومش من حق اي شخص تاني يقرر ده عنها ، مهم انك تمشي ورا قلبك وتعيشي احلامك وتحققي اللي انتي عايزاه.

4- رعايتك واهتمامك باسرتك:

لما الموضوع بيتعلق باسرتك (الام والاب والاخوات) ، مش المفروض انه يبقى في تقييد على ده من ناحية الزوج او اهله ، لان البنت قضت جزء كبير من حياتها مع عيلتها وهما جزء منها ، وبمجرد ما تتجوز ده مش معناه انها تنسى جذورها او تقطع الاتصال بيهم بغض النظر عن بعدها عنهم في المسافات في المكان اللي هي عايشة فيه.

5- ستايل لبسك:

في كتير من البنات بتتردد انها تلبس اللبس اللي كانت بتلبسه قبل الجواز ، ولكن انتي مش محتاجة تغيري طريقتك او ستايلك في اللبس ، لان كتير من البنات بيعدوا بالموقف ده ان الزوج بيكون عايز يغير طريقة لبس الزوجة بعد الجواز ، لكن دي من الحاجات اللي المفروض متتغيرش ، لان المفروض الشخص بالفعل لما حبك وارتبط بيكي هو عارف اتجاهك في الموضة وستايلك وطريقة لبسك.

6- اصحابك:

الاصحاب مهمين في حياة اي حد ، هما اللي بيبقوا معانا في الاوقات الحلوة والوحشة ، ويعتبروا زي العيلة التانية للشخص ، واكيد مافيش حد بيسيب عيلته او يتخلى عنها ، مافيش مشكلة ان يكون عندك دايرة اصحاب جديدة من ناحية الزوج ، ولكن مش مقبول انك تضيقي دايرة الاصحاب لانك متجوزة ، الاصحاب بيفضلوا اصحاب مدى الحياة.

7- مساحتك الخاصة وحريتك:

التبعية موضوع صعب جدا في الجواز ، ومتستسلميش ليها ابدا لان ده هيخليكي ضعيفة جدا ، لازم كل واحدة تكون مستقلة ويكون عندها مساحة خاصة تعمل الحاجات اللي هي عايزاها ، الزواج والاسرة مش معناه ابدا انك تلغي مساحتك الخاصة ، والمساحة الخاصة مطلوبة للطرفين سواء الزوج او الزوجة ، لازم يكون في مساحة من الحرية لكل طرف يعمل اللي هو عايزة بعيد عن الطرف التاني ، سواء هواية, اصحاب, وغيره.

الجواز مرحلة جميلة في الحياة ، وضروري انك تعيشيها على طريقتك وتنبسطي بكل لحظة فيه ، ومش هتستمتعي بحياتك مع زوجك الا لو كنتي صادقة مع نفسك في المقام الاول ، عشان كده بنقول لكل واحدة متغيريش نفسك بعد الجواز وتقعي في فخ الاعراف الاجتماعية والتقاليد اللي في كتير منها مش صح ، وكوني نفسك.

متتجوزيش شخص عنده ال 13 عادة دول!