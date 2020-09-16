طريقة عمل وصفات لتطويل الشعر وعلاج تساقط الشعر وفرغات الشعر في مقدمة الرأس بسرعه فائقة وعلاج فراغات الشعر في مقدمة الرأس ومعالجة التساقط وتكثف الشعر، فبعض الناس تعتمد علي شراء ماسكات للشعر من الصيدليات ومحلات التجميل ولكنها في الحقيقة لا تعطي النتيجة المرغوبة، بل العكس فهي تضر بالشعر أكثر ما تنفعه، وذلك لاحتوائها علي العديد من المواد الكيميائية التي تسبب تلف الشعر، والبعض الأخر يفضل صنع تلك الماسكات في المنزل لضمان فوائدها للشعر. طريقة عمل وصفات لتطويل الشعر وعلاج تساقط الشعر الوصفة الأولي طريقة عمل وصفات لتطويل الشعر وعلاج تساقط الشعر الوصفة الأولي مكونات الوصفة: حبه بصل متوسطة الحجم زيت الجرجير زيت الخروع زيت جوز الهند زيت الزيتون طريقة التحضير: سنقوم ببشر البصل ونصفيها ونخرج منها العصير.

نضيف إلى عصير البصل ملعقتين كبيرتين من زيت الجرجير، زيت الخروع، زيت جوز الهند، وزيت الزيتون، ونخلطهم جيدا. طريقة الاستعمال: الطريقة الأولي قومي بإحضار قطنه واغمريها بالمحلول، ثم ادعكي بها فروة الرأس من الجذور، وباقي الخلطة ضعيها على الأطراف. الطريقة الثانية ملئ زجاجه رشاشه بالمحلول، ورشيه على كامل الرأس.

غطي شعرك بلاستيك غذائي، ثم اغسليه بالماء المائل للبرودة والشامبو.

نكرر هذه الوصفة مره واحده في الأسبوع. الوصفة الثانية مكونات الوصفة: حبه الموز الحليب العسل زيت الزيتون طريقه التحضير: هرس حبه الموز جيداً بواسطه شوكه إلى أن تحصلي على قوام شبه سائل.

نضيف إليها 5 ملاعق من الحليب.

نضيف ملعقتين كبيرتين من عسل النحل، ثم نضيف ٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون (أو زيت جوز الهند). طريقة الاستعمال: نضيف هذا الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف، ثم نغطيه بلاستيك غذائي.

اتركيه لمدة ساعتين: ٣ ساعات، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

نكرر هذه الوصفة مره واحده في الأسبوع لمده شهر كامل.

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