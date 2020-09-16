طريقة استخدام معجون الأسنان للتخلص من حب الشباب والبثور، يعتبر حب الشباب والبثور من أكثر الأمور التي يعاني منها الكثير من الأشخاص سواء البنات أو الشباب ويحاولون استخدام العديد من الطرق التي تساعدهم على التخلص من حب الشباب والبثور التي تظهر خاصة على البشرة، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم خطوات استخدام معجون الأسنان للتخلص من حب الشباب والبثور بطريقة فعالة للغاية.

إزالة حب الشباب والبثور بمعجون الأسنان

أولا يتم تنظيف البشرة بالغسول الخاص بها للتخلص من الأوساخ والأتربة الموجودة عليه ثم يتم تخفيف البشرة بقطعة من القماش النظيفة ثم يتم أخذ قطعة من معجون الأسنان الأبيض ووضعها على أماكن حب الشباب أو البثور واتركيه حتى يجف تماماً.

بعد ذلك قومي بغسل البشرة بالماء العادي واحرصي على عدم فرك المعجون باليد لأنه يمكن أن يتسبب في حدوث حساسية للبشرة، حيث يمكن غسله بالماء واستخدام فوطة مبللة للتخلص منه بشكل نهائي ويمكنك إضافة معجون الأسنان على الحبوب أو البثور مرتين في اليوم حتى تختفي الحبوب.

المعجون والكربونات لإزاله الحبوب

قومي بتجهيز أربع ملاعق من معجون الأسنان وأضيفي عليه ملعقة صغيرة من الماء وملعقتين من الكربونات واخلطي المكونات مع بعضها في وعاء صغير حتى تصبح ناعمة ومتجانسة، ثم ضعيها على الأماكن التي يوجد فيها حب الشباب والبثور وتوجها على الأقل لمدة 25 دقيقة وبعد ذلك اغسلي البشرة بالماء واستخدمي هذه الوصفة مرتين في اليوم حتى تختفي البثور بشكل نهائي.