مخاطر ضربة الشمس على الدماغ وطرق الوقاية منها، تتلخص في أن ضربة الشمس لها تأثير على الصحة العامة ككل، ولها علامات تنذر باقتراب حدوثها، والوقاية من ضربة الشمس مهمة في كل الأوقات، وذلك لخطورة مضاعفات الإصابة بها.

مخاطر ضربة الشمس على الدماغ:

أكد موقع " مايو كلينك" الطبي أن التعرض لضربة الشمس يحتاج إلى علاج طارئ، وذلك لأن ضربة الشمس قد تتلف ضربة الحرارة الدماغ، وحتى القلب، والكلى، والعضلات. وكلما زاد التلف سوء كلما طال التأخر عن العلاج، ويؤدي ذلك إلى الموت أو زيادة خطر حدوث مضاعفات.

أعراض التعرض لضربة الشمس:

ارتفاع في درجة حرارة الجسم ككل.

اضطرابات في الحالة العقلية أو السلوك مثل الارتباك وتداخل الكلام والنوبات.

التعرض للغيبوبة الناتجة عن ضربة الشمس.

تغير في التعرق والإحساس بسخونة البشرة وجفافها.

الإصابة بالغثيان والقيء.

قد تشعر بغثيان أو تتقيأ.

احمرار الجلد.

تسارع في عملية التنفس.

تسارع في ضربات القلب.

الصداع و الشعور بالنبض في الرأس.

طرق الوقاية من ضربة الشمس:

تجنب الوقوف أو المشي تحت أشعة الشمس مباشرة لفترات طويلة.

تجنب التعرض للشمس في أوقات الذروة.

ارتداء الملابس المناسبة للطقس.

اعتماد الملابس القطنية و الفضفاضة في حال التواجد خارج المنزل خلال النهار، وخاصة الملابس ذات الألوان الفاتحة التي تعكس أشعة الشمس.

شرب الماء الكافي باستمرار.

تبريد الوجه و اليدين و الرأس بشكل مستمر.

استخدام كريم واقي من أشعة الشمس.

ارتداء النظارات الطبية التي تعكس الأشعة.

البقاء في الظل أو استخدام مظلات يدوية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.