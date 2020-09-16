نصائح الحفاظ على الاسنان من التسوس يطلعنا عليها أخصائي طب الأسنان من عيادات المهيدب الدكتور حسن حداد، ويؤكد على أن الحفاظ على الأسنان من التسوس لا يقتصر على استخدام الفرشاة و المعجون، بل أن هنالك أمور عدة يجب الاهتمام بها نستعرضها سوياً.

نصائح الحفاظ على الاسنان من التسوس:

بحسب د. الحداد، ينبغي المواظبة على النصائح التالية للحفاظ على الاسنان من التسوس"

التغذية السليمة أهم ما يمكن عمله للحفاظ على الأسنان من التسوس، وذلك لأن ضعف الأسنان وتكسرها يساعد على سرعة وسهولة تعرضها للتسوس، كما يجب التركيز على الأطعمة التي تدعم صحة الأسنان مثل الحليب والبيض واللحوم الصحية.

فيما يخص التغذية أيضا من المهم تناول الملح و البهارات والتوابل والفلفل بمكيات معقولة، وتنظيف الأسنان بعد تناولها فورًا، ومن المهم تجنب الأطعمة التي تسبب ضررًا للأسنان مثل الأطعمة الصلبة و المشروبات الغازية و الملونات الصناعية.

تفريش وتنظيف الأسنان يكون ثلاث مرات يوميًا على الأقل، إحداها يجب أن تكون قبل النوم مباشرة.

اختيار نوعيات طبية جديدة من معجون الأسنان وسائل تنظيف الفم، وأن تكون فرشاة الأسنان طبية وناعمة حتى لا تسبب خدوش في الأسنان.

النوم بطريقة سليمة مع الحرص على عدم فتح الفم أثناء النوم أو الضغط على الأسنان، وذلك كونها أمور تضر صحة الأسنان.

تنجب الأمور التي تضر الأسنان مثل فتح الأشياء باستخدام الأسنان أو ممارسة أنواع من الرياضة تسبب ضرر للأسنان.

وأخيرا و الأهم من المهم جدا زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري لفحص الأسنان وعمل تنظيف عميق لها للحفاظ عليها.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.