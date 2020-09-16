الشخير أثناء النوم وعلاقته بتأثير كورونا على الصحة

أمور صحية عدة تؤثر على مدى التعرض للإصابة بفيروس كورونا ومدى شدة الأعراض، أو ارتفاع نسبة التعرض للوفاة بسببه، ومن تلك الأمور الصحية العمر و الامراض المزمنة وضعف المناعة، وهاهي دراسة جديدة تضيف إلى تلك الأمور الصحية، وتذكر أن الشخير يساهم في الوفاة من جراء الإصابة بكورونا.

الشخير وكورونا:

كشفت دراسة أن الأشخاص الذين يشخرون قد يكونون أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا بثلاث مرات، حيث أجرى علماء جامعة وارويك مراجعة لـ 18 دراسة حول توقف التنفس أثناء النوم وفيروس كورونا.

وحسب ما ذكرته الديلى ميل ووجدوا أن أولئك الذين يعانون من هذه الحالة، التي تسبب الشخير والاختناق عندما تسترخي عضلات الحلق وتسد مجرى الهواء مؤقتًا أثناء النوم ، معرضون بشكل أكبر لخطر دخول المستشفى أو الموت بسبب الفيروس.

هذه الحالة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو السمنة أو ارتفاع ضغط الدم ، مما يزيد أيضًا من مخاطر الإصابة إذا أصيبوا بـ كورونا.

أضرار الشخير:

يرتبط انقطاع النفس الانسدادي النومي بحالات أخرى ، مثل السمنة ، والتي من المعروف بالفعل أنها تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

قال الدكتور ميلر: "هذه المجموعة من المرضى يجب أن يكونوا أكثر وعياً بأن انقطاع النفس الانسدادي النومي قد يكون خطرًا إضافيًا إذا أصيبوا بكورونا.، تأكد من التزامك بعلاجك واتخذ أكبر قدر ممكن من الاحتياطات لتقليل المخاطر ، مثل ارتداء قناع ، والتباعد الاجتماعي ، وإجراء الاختبار بمجرد ملاحظة أي أعراض.

وأضاف: من المحتمل أن يزيد فيروس كوفيد -19 من الإجهاد التأكسدي والالتهاب وله تأثيرات على مسارات البراديكينين (التي تساعد عادة في السيطرة على ضغط الدم) ، وكلها تتأثر أيضًا بمرضى انقطاع النفس الانسدادي النومي، عندما يكون لديك أفراد تتأثر بهم هذه الآليات بالفعل ، فلن يكون من المفاجئ أن يؤثر فيروس كورونا عليهم بشكل أقوى.