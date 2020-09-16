حلول لحرارة المنزل المرتفعة في أيام الصيف

حلول لتخفيف حرارة المنزل، عند دخول فصل الصيف وانقضاء الربيع نشعر بارتفاع كبير في درجات الحرارة وخاصةً في المناطق التي تقع بالقرب من خطوط الاستواء، وفي بيتونا كثيرً ما نشعر بذلك الحر الشديد، ولا يستطيع أي فرد الاستغناء عن المراوح والتكييفات التي تساعدنا في التخلص من سخونة المنزل وحرارته المرتفعة.
يواجه الكثير من الناس عدة مشاكل مثل: التعرق والإحساس الدائم بالسخونة والاستمرار في الاستحمام لتخفيف الحرارة عن الجسم، في هذا المقال سنشرح لكم بعض الأفكار التي يجب وضعها في الاعتبار كأشياء بسيطة مساعدة لنا في تخفيف حرارة المنزل وذلك بالإضافة إلى استخدامنا للمروحة أو التكييف وأدوات التبريد المختلفة.نصائح لتخفيف حرارة الجو
هناك بعض النصائح يمكن اتباعها للتخفيف من الحر الشديد الذي نشعر به سواء بالمنزل أو خارجه منها:
- علينا ارتداء الملابس القطنية لأنها تقوم بامتصاص العرق ولا تشعرنا بالحرارة مثل أنواع القماش الأخرى.
- يفضل ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة بعض الشيء في الفترة التي نتواجد بها في المنزل لأن هذه الملابس توفر راحة وبرودة أكثر.
- يجب تناول كميات مناسبة من السوائل على مدار اليوم حتى لا نصاب بالجفاف في فترات مختلفة من اليوم والماء والسوائل مثل العصير تعتبر من أفضل الحلول لهذه المشكلة.
- يجب تبديل مفارش السرير والأغطية الستان والبوليستر بغيرها من المفارش القطنية والحريرية لأنها تخفف سخونة الجو، وخاصةً فترة النهار ويمكن استخدام المفارش الأخرى في باقي فترات اليوم التي يكون فيها درجات الحرارة منخفضة بعض الشيء.
- هناك فكرة جيدة أيضًا يمكن تطبيقها وهي أن نضع قطع من القماش أو نضع أغطية الوسائد في أكياس ثم نضعها في الفريزر لكي تكون حرارتها منخفضة وبعد ذلك يمكننا وضعها على الوسادة لترطيبها قبل النوم وتقليل الحرارة على الرأس والدماغ وتمكننا من النوم براحة أكثر.
- من الأفضل استخدام الكمادات الباردة وذلك باستخدام قطعة من القماش ونضعها في اناء من الماء البارد ونمسح بها على المفاصل والرقبة والرأس لترطيب الجسم وسحب الحرارة منه.
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