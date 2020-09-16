حلول لحرارة المنزل المرتفعة في أيام الصيف

حلول لتخفيف حرارة المنزل، عند دخول فصل الصيف وانقضاء الربيع نشعر بارتفاع كبير في درجات الحرارة وخاصةً في المناطق التي تقع بالقرب من خطوط الاستواء، وفي بيتونا كثيرً ما نشعر بذلك الحر الشديد، ولا يستطيع أي فرد الاستغناء عن المراوح والتكييفات التي تساعدنا في التخلص من سخونة المنزل وحرارته المرتفعة.

يواجه الكثير من الناس عدة مشاكل مثل: التعرق والإحساس الدائم بالسخونة والاستمرار في الاستحمام لتخفيف الحرارة عن الجسم، في هذا المقال سنشرح لكم بعض الأفكار التي يجب وضعها في الاعتبار كأشياء بسيطة مساعدة لنا في تخفيف حرارة المنزل وذلك بالإضافة إلى استخدامنا للمروحة أو التكييف وأدوات التبريد المختلفة.

نصائح لتخفيف حرارة الجو

هناك بعض النصائح يمكن اتباعها للتخفيف من الحر الشديد الذي نشعر به سواء بالمنزل أو خارجه منها: