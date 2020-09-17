تطويل الشعر وتنعيم الشعر ومنعه من التساقط بالقرفة فقط في اسبوع واحد ستظهر النتيجة

تطويل الشعر وتنعيم الشعر ومنعه من التساقط بالقرفة فقط، فالشعر يعتبر زينة المرأة وعنوان لجمالها، لذلك تهتم كل فتاة بشعرها والحرص علي جعله طويل وناعم ومنع تساقطه، لذا نقدم لكم من خلال موقعنا وصفات لتطويل الشعر في أسبوع فقط. تطويل الشعر بالقرفة ومنع تساقطه تطويل الشعر بالقرفة ومنع تساقطه المكونات: القرفة المطحونة البصل الأحمر

( احرصي علي أن تكون المقادير متساوية ) طريقة التحضير والاستعمال: هرس البصل وتصفيته جيداً للحصول علي السائل ( عصير البصل ).

خلط عصير البصل مع مطحون القرفة، ووضعهما علي فروة الرأس لمدة ساعة كاملة، مع مراعاة تغطية الرأس بكيس بلاستيكي أو بفوطة دافئة ونظيفة. تقويته الشعر وتعزيز صحة بصيلاته تقويته الشعر وتعزيز صحة بصيلاته المكونات: القرفة زيت الزيتون ( مقادير متساوية ) طريقة التحضير والاستعمال: خلط القرفة مع زيت الزيتون جيداً.

ضعي الخليط علي فروة الرأس مع الفرك بحركات دائرية.

تغطية الشعر بكيس بلاستيكي أو بفوطة نظيفة ودافئة، ثم ترك الخليط علي الرأس لمدة ساعة.

غسل الشعر بالماء الدافئ، ثم الماء البارد. وصفة القرفة لمنع تساقط الشعر وصفة القرفة لمنع تساقط الشعر المكونات: ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون طريقة التحضير والاستعمال: خلط المكونات مع بعضهما البعض حتي يصبح خليط متجانس.

وضع الخليط علي شعر نظيف وفرك الشعر لمدة خمس دقائق.

ترك الخليط علي الشعر لمدة ساعة كاملة، مع تغطية الشعر ببلاستيك غذائي، أو فوطة دافئة.

غسل الشعر بالماء الدافئ ثم الماء البارد. وصفة القرفة لتنعيم الشعر المكونات: القرفة المطحونة اللبن السائل عسل النحل الطبيعي ( مقادير متساوية ) طريقة التحضير والاستعمال: خلط المكونات مع بعضهما البعض جيداً حتي نحصل علي خليط متجانس.

تطبيق الخليط علي الشعر بالكامل ابتداءً من فروة الرأس حتي الأطراف.

ترك الخليط علي الشعر لمدة 30 دقيقة مع مراعاة تغطيته ببلاستيك غذائي أو فوطة نظيفة.

غسل الشعر بالماء الدافئ ثم الماء البارد. فوائد القرفة للشعر

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