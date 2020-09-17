خلطات طبيعية ازاله شعر الوجه نهائيا من أول مرة، تهتم الكثير من الفتيات طوال الوقت في البحث عن أفضل الطرق التي تساعدها على التخلص من الشعر الموجود في الوجه، ولكن في نفس الوقت لا تتسبب في حدوث أي أضرار على البشرة بعيدا عن استخدام منتجات البشرة التي لا تعطي نتائج فعالة، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على أفضل الخلطات التي تساعد على ازاله شعر الوجه نهائيا.

خلطات ازاله شعر الوجه

قومي بخلط ملعقتين من العسل مع ملعقتين من عصير الليمون وأضيفي القليل من الشوفان الناعم اخلطي المكونات مع بعضها ووضعها على البشرة واتركيها لمدة 15 دقيقة، وبعد ذلك قومي بغسل البشرة بالماء الفاتر.

وصفة الحليب والكركم لإزاله الشعر

قومي بوضع كمية مناسبة من الكركم مع كمية من الحليب حتى تصبح على هيئة عجينة متماسكة واتركيها على البشرة لمدة 20 دقيقة، وبعد ذلك قومي بفرك الوجه بالطحين أو الدقيق للتخلص من الدهون والشعر الموجود على البشرة.

وصفة نبات الصندل

يتم إضافة نبات الصندل في وعاء صغير وضعي عليها القليل من الماء واخلطي المكونات مع بعضها حتى تصبح متماسكة، ثم ضعيها على البشرة بعد أن تجف اغسلي الوجه بالماء وسوف تلاحظين اختفاء الشعر.

وصفة العسل والليمون لإزالة الشعر

قومي بوضع ملعقتين من العسل على ملعقة صغيرة من عصير الليمون وخلط المكونات مع بعضها وضعيها على البشرة عن طريق استخدام قطعة من القطن واتركيه لمدة ساعة وبعد ذلك افركيها البشرة واشطفه بالماء الفاتر.

وصفة البيض لإزالة الشعر

قومي بإحضار بياض بيضة واحدة وأضيفي إليها ملعقة من السكر ونصف ملعقة من دقيق الذرة واخلطي المكونات مع بعضها حتى يصبح الخليط متجانسة، وضعيه على البشرة واتركيه حتى يجف ثم قومي بإزالته اشطفي الوجه بالماء الفاتر.