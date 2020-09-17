كيف يؤثر فيروس كورونا على مستوى السكر في الجسم؟

جدة-ولاء حداد الخميس,17 أيلول (سبتمبر) 2020 - 19:00
منذ اكتشاف أول حالة مثبتة للإصابة بفيروس كورونا، والدراسات والأبحاث الطبية لم تتوقف حتى اللحظة للكشف عن مضاعفات الفيروس على الصحة العامة، وهاهي دراسة جديدة تفيد أن فيروس كورونا يرفع من مستوى السكر في الدم، حتى لدى غير المرضى به، فكيف ذلك؟
كورونا والسكر:
وجد الباحثون أن ارتفاع السكر في الدم ربما يكون عامل خطر مستقل لوفيات كورونا، حتى عند المرضى غير المصابين بالسكري، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS.
ومع استمرار العلماء والباحثين في مجال الصحة في اكتشاف معلومات جديدة حول فيروس كورونا، أكد الدكتور مانجوناث ماليجي ، رئيس وكبير أخصائي الغدد الصماء ، بمستشفى آستر بالهند عن العلاقة بين كورونا وفرط سكر الدم سواء بسبب بعض الأدوية المستخدمة لعلاج كورونا مثل فافيبيرافير يمكن أن تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم ، وما الذي يمكن فعله لتطبيع مستويات الجلوكوز.
ما يمكن للمرضى فعله لخفض مستويات السكر في الدم:
- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن والالتزام بالروتين، اختيار الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والدهون المشبعة والدهون المتحولة والسكر والملح.
- من المهم لمرضى السكر أن يتابعوا كمية الكربوهيدرات في الأطعمة والمشروبات.
- شرب كمية كافية من الماء وتجنب العصائر السكرية أو الصودا.
- زيادة النشاط البدني.
- اتخاذ خطوات لإدارة التوتر.
- الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة.
- تناول الدواء حسب تعليمات الطبيب.
- اتباع نظام غذائي صحي يتكون من مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الطازجة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، والحفاظ على وزن صحي يمكن أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم.
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