كيف يؤثر فيروس كورونا على مستوى السكر في الجسم؟

منذ اكتشاف أول حالة مثبتة للإصابة بفيروس كورونا، والدراسات والأبحاث الطبية لم تتوقف حتى اللحظة للكشف عن مضاعفات الفيروس على الصحة العامة، وهاهي دراسة جديدة تفيد أن فيروس كورونا يرفع من مستوى السكر في الدم، حتى لدى غير المرضى به، فكيف ذلك؟

كورونا والسكر:

وجد الباحثون أن ارتفاع السكر في الدم ربما يكون عامل خطر مستقل لوفيات كورونا، حتى عند المرضى غير المصابين بالسكري، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS.

ومع استمرار العلماء والباحثين في مجال الصحة في اكتشاف معلومات جديدة حول فيروس كورونا، أكد الدكتور مانجوناث ماليجي ، رئيس وكبير أخصائي الغدد الصماء ، بمستشفى آستر بالهند عن العلاقة بين كورونا وفرط سكر الدم سواء بسبب بعض الأدوية المستخدمة لعلاج كورونا مثل فافيبيرافير يمكن أن تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم ، وما الذي يمكن فعله لتطبيع مستويات الجلوكوز.

ما يمكن للمرضى فعله لخفض مستويات السكر في الدم: