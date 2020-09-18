طرق تطويل شعر بسرعة في المنزل بمكونات طبيعية

الشعر الطويل حلم جميع الفتيات حيث انه يعطي مظهر جميل لكل فتاة، والشعر الطبيعي ينمو بمعدل 2 سم في الشهر الواحد ولكن هناك بعض العوامل التي يتعرض لها الشعر وتعمل على توقف نموه مثل الخلل الهرموني، نقص المعادن والفيتامينات بالجسم ولكن هناك بعض العلاجات الطبية والتي تزيد من نمو الشعر والحصول على شعر طويل.وصفات طبيعية لتطويل الشعر
هناك الكثير من الوصفات والماسكات الطبيعية والتي تستخدم في تطويل الشعر ومنها:
- ماسك إكليل الجبل : وهو أحد الأعشاب التي تحتوي على مضادات أكسدة تفيد فروة الرأس وتمنع تساقط الشعر حيث أنها تُحسن من الدورة الدموية للفروة وهي تتكون من حوالي ثلاثة أغصان من هذه العشبة مع كوبان من الماء الساخن، على أن تقوم الفتاة بنقع إكليل الجبل في ماء ساخن لمدة خمس دقائق وتركه حتى يبرد وبعد ذلك يوضع على الشعر بعد التصفيه مع غسل الشعر بالشامبو جيداً وكرري هذه الوصفة بشكل أسبوعي عدة مرات.
- ماسك الأرز : من المعروف أن ماء الأرز يُعزز من نمو الشعر وذلك لاحتوائه على بروتينات، فيتامينات مفيدة جداً للشعر ومكونات الوصفة هي نص كوب من ماء الأرز مع كوبان من الماء ونضعهم في وعاء صغير وتركه لمدة ربع ساعة ومن ثم تصفية المخلوط للحصول على الماء ووضعه على فروة الرأس مع التدليك لبعض الدقائق وبعدها اغسلي شعرك بشامبو مناسب مع تكرار الوصفة مرتين بالأسبوع الواحد.
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