طرق تطويل شعر بسرعة في المنزل بمكونات طبيعية

الشعر الطويل حلم جميع الفتيات حيث انه يعطي مظهر جميل لكل فتاة، والشعر الطبيعي ينمو بمعدل 2 سم في الشهر الواحد ولكن هناك بعض العوامل التي يتعرض لها الشعر وتعمل على توقف نموه مثل الخلل الهرموني، نقص المعادن والفيتامينات بالجسم ولكن هناك بعض العلاجات الطبية والتي تزيد من نمو الشعر والحصول على شعر طويل.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر

هناك الكثير من الوصفات والماسكات الطبيعية والتي تستخدم في تطويل الشعر ومنها: