أعراض غير شائعة تصيب الفتيات قبل الدورة الشهرية

من المعروف أن الدورة الشهرية لدى الفتيات لها أعراض ترافقها تحدث قبلها وأثناءها، وهنالك مجموعة من الأعراض التي تحدث لدى جميع الفتيات والنساء، إلا أن هنالك أعراض غير شائعة تصيبهن، تعرفنا عليها أخصائية النساء والولادة الدكتورة ريهام البلوي من مستشفى الهيئة الملكية بينبع الصناعية، وهي:

أعراض غير شائعة قبل للدورة الشهرية:

اشتهاء السكريات و الرغبة في تناولها شعور يتكرر لدى بعض الفتيات قبل الدورة الشهرية.

النوم الثقيل وكثرة النوم مع عدم الراحة به.

فقدان طاقة الجسم بشكل عام، وصعوبة ممارسة أي تمارين رياضية أو أنشطة بدنية.

التعرض للإصابة بالصداع النصفي، وهو نوع من أنواع الصداع التي ترتبط بالهرمونات ويتأثر بها.

زيادة حساسية الجلد في مختلف مناطق الجسم، وعدم تحمل أنواع معينة من الملابس.

انتفاخ في الثديين وتورمها ويصاحب ذلك آلام به.

حدوث هبات حرارة

أعراض شائعة قبل الدورة الشهرية:

ظهور حب الشباب.

التغيرات في الحالة المزاجية.

مشاكل في النوم.

آلام في المفاصل و العضلات.

انتفاخ البطن وتورمه.

وجود تقلصات في الرحم.

احتباس الماء في الجسم وزيادة ملحوظة في الوزن.

الرغبة المتكررة بالبكاء و الحزن.

اضطرابات في الإخراج سواء بالإصابة بالإمساك أو الصداع.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.