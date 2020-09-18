أطعمة ترفع مستويات فيتامين د في الجسم

للفيتامينات على اختلاف انواعها، تأثير وأهمية كبرى على صحة الانسان ومنها فيتامين د لجهة المساعدة على تعزيز صحة العظام والاسنان.

ولا تقتصر اهمية فيتامين الشمس كما يطلق عليه، على العظام والاسنان بل أنه يدعم حركة العضلات ويساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم من الطعام، ويسرع التئام الجروح وتجديد خلايا البشرة فضلاً عن تقوية المناعة خصوصاً في خضم ازمة فيروس كورونا والتأثير الكبير الذي يقدمه هذا الفيتامين لجهة حماية مرضى الفيروس التاجي من الحاجة للعناية المركزة.

باختصار، يعتبر فيتامين د ضرورياً ومهماً جداً للصحة، ويمكن الحصول عليه من خلال التعرض الآمن لأشعة الشمس، فضلاً عن تناول بعض الاطعمة وهو ما نتناوله في موضوعنا اليوم.

اطعمة ترفع مستويات فيتامين د في الجسم

نقل موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن مقابلة موقع "إكسبريس" الى روب هوبسون، مستشار تغذية الذي تحدث عن الحاجة لفيتامين د، وما دوت الخليج ابرز الاطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين الحيوي.

وبحسب هوبسون، فإن حوالي 13% من سكان العالم يعانون من نقص فيتامين د. وهذا النقص يمكن ان يؤدي لاعراض مختلفة منها الخفيفة كضعف العضلات والتعب. كما ان نقص فيتامين د يمكن ان يسبب الاكتئاب والام العضلات والام العظام والالتهابات المتكررة.

وفي الحالات الشديدة لنقص فيتامين د، يمكن أن يسبب الكساح لدى الأطفال الصغار وتلين العظام لدى البالغين، خصوصاً لدى الاشخاص الذين يخضعون للرعاية أو الذين يقضون الكثير من الوقت في الداخل.

وكون الكثير من الناس لا يستطيعون التعرض للشمس خاصة في المنطقة العربية، ومع تفشي فيروس كورونا والقيود على الحركة، بات من الضروري الحصول على فيتامين د من مصادر اخرى دوت الخليج الاغذية.

وبحسب هيئة الصحة العامة في انجلترا، ينصح بتناول مكمل يومي يوفر 10 ميكروجرام من فيتامين د. ويقترح هوبسون الحصول على فيتامين د من خلال تناول الاطعمة التالية:

• البيض: وينصح هوبسون بدء اليوم بتناول البيض، مشيراً الى ان صفار البيض مصدر كبير لفيتامين د. واضاف ان الدجاج الذي يحصل على ضوء الشمس، ينتج فيتامين د في البيض الذي ينتجه أكثر من الأنواع التي تبقى في الداخل، لذا لا بد من التأكد من اختيار الأصناف جيدا.

• الأطعمة المدعمة: وهي غنية بالعناصر المضافة اليها والتي لا نجدها يشكل طبيعي في الطعام. ولفت هوبسون ان العديد من الأطعمة لا تحتوي بشكل طبيعي على مستويات عالية من فيتامين د، ويمكن إضافة عنصر غذائي في عملية تعرف باسم التحصين.

• السمك: تعد الاسماك الزيتية مصدراً ممتازاً للحصول على فيتامين د. وبحسب هوبسون، فإن المأكولات البحرية ومنها السلمون المعلب والطازج، تعد من اغنى مصادر الغذاء الطبيعي بفيتامين د.

• الفطر: من الاطعمة المناسبة للنباتيين، وهو مصدر ممتاز لفيتامين د. وعندما ينمو الفطر تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، يقوم بتصنيع فيتامين د الخاص به مثل البشر".