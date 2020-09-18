تقشير البشرة تبيض الوجه توحيد لون البشرة وعلاج البقع السوداء في الوجه .. وصفة مهمة جداً للعرائس؛ فهذه وصفة مهمة جداً إلي كل عروس مقبلة علي الزواج اختصاراً للوقت والمال، بجانب فوائد الوصفة للبشرة لكونها تحتوى علي مواد كيميائية موجودة ومتوفرة في كل بيت عربي، مع ذكر فوائد هذه المكونات وتأثيرها علي البشرة. تقشير البشرة تبيض الوجه توحيد لون البشرة وعلاج البقع السوداء تقشير البشرة تبيض الوجه توحيد لون البشرة وعلاج البقع السوداء المكونات بودر الأرز المطحون: الأرز مصدر غني بالبروتينات، ويحتوى علي فيتامينات تفيد البشرة بشكل كبير جداً كفيتامين ب، ويحتوى علي معادن كثيرة كالحديد والماغنسيوم والزنك، كما انه يحتوى علي القليل من الدهون التي تعمل علي ترطيب البشرة وامتصاص الزيوت الزائدة منها، ويغلق المسامات الواسعة، كما ينظف البشرة ويطهرها من البكتريا، لذلك يمكن عمل محلول التونر من الأرز، يعالج مشاكل حب الشباب، والمشاكل الجلدية الأخري، يخلص البشرة من أثار حب الشباب والبقع الداكنة، يقشر البشرة ويخلصها من الجلد الميت الموجود بها، يعيد للبشرة نضارتها وحيويته، يبيض الوجه ويفتح البشرة، يحفز إنتاج الكولاجين، لذلك يشد البشرة ويحارب التجاعيد وعلامات التقدم بالسن، والخطوط الدقيقة. عصير الليمون الحامض: الليمون أشهر مُقشر طبيعي، يقشر البشرة بجدارة، ويزيل الجلد الميت، يخلص البشرة من البقع الداكنة والبقع السوداء والبنية، يقضي علي الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، يعالج الطفح الجلدي بالبشرة، يعزز إنتاج الكولاجين، يحارب ظهور علامات التقدم بالسن، ويقضي علي التجاعيد، يخلص البشرة من الخطوط التعبيرية. زيت جوز الهند: زيت جوز الهند من أكثر الزيوت التي تساعد علي تنظيف البشرة، وإزالة تراكمات الأوساخ منها، لذلك فهو يُستخدم كمزيل للمكياج، كما انه يرطب البشرة، يعالج حب الشباب ويقضي علي الرؤوس السوداء، يقش البشرة، يخلص البشرة من حروق الشمس، يكافح ظهور التجاعيد. فيتامين E: فيتامين معروف بفوائده التي لا حصر لها، لذلك سنستخدمه في هذه الوصفة، ومفيد جداً لتسمين الوجه ونفخ الخدود. المقادير بالتفصيل ملعقة كبيرة من بودر الأرز المطحون

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض

3 كبسولات من فيتامين E طريقة تحضير الوصفة: خلط المكونات مع بعضهما البعض جيداً حتي تتجانس. تنظيف البشرة جيداً ويُفضل عمل حمام بخار للبشرة قبل وضعها علي البشرة لفتح المسامات حتي تسها علي البشرة امتصاصها. وضع الوصفة علي البشرة، وتركها لمدة 30 دقيقة. غسل الوجه بالماء الدافئ، ثم غسله مرة أخري بالماء البارد. تكرار الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول علي النتيجة التي ترغبين بها.

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